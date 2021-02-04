04 Şubat Perşembe Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

4 Şubat 2021 burç yorumları ilişkiler konusunda uyarıyor. 4 Şubat Perşembe günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca gergin enerjiler söz konusu olabilir. Ay Son dördün fazında aklına takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmemiz iyi olabilir. Ani gerginlikler aklımızdaki planları bozmamıza sebep olabilir. İşte 4 Şubat 2021 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumu...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 ŞUBAT 2021

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

4 Şubat Perşembe günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Ortak paylaşımların ile ilgili konular öne çıkıyor. Gün boyunca gerginlikler söz konusu olabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay tam karşıt burcun olan Akrep'te ilerliyorken ikili ilişkilerinde sıra dışı konular söz konusu olabilir. Ani gerginlikler aklındaki planları bozabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sağılığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Bilhassa gece saatlerinde baş ağrıları yaşayabilirsin. İletişim ile ilgili konularını bugüne denk getirmemen yerinde olacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Aşk hayatında gün içinde tartışmalar yaşanabilir. Olayları sakinlikle karşılaman çok daha iyi olacaktır.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Evinle ilgili konular gün içinde öne çıkıyor olacak. Akşam saatlerine doğru ebeveynlerin arasındaki bir tartışmaya şahit olabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay Son dördün fazında aklına takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmen iyi olabilir. Gün boyunca yakın çevrenle ilgili konular seni meşgul edebilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Parasal konularının öne çıktığı bugünlerde beklenmedik gelişmeler baş ağrıtıcı olabilir. Akşam saatlerine ikili ilişkilerinde gerginlikler yaşanabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ay Perşembe günü boyunca senin burcunda ilerliyor olacak. Zodyağın en 6. Hissi güçlü burcu olarak gün boyunca hissiyat olarak önemli farkındalıklar yaşayabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Arka planda kalmış konuların perşembe günü boyunca öne çıkarak zihinsel anlamda seni meşgul edebilir. Ay Son dördün fazında aklına takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmen iyi olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

4 Şubat Perşembe günü arkadaşlarından alacağın bazı haberler hem şaşırtıcı hem de zihinsel açıdan zorlayıcı olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sıra dışı konular gün boyunca seni şaşırtacak olabilir. Kariyer hayatına ilişkin konular kafanı kurcalıyor.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Uzak akrabalarından alacağın haberler senin adına şaşırtıcı olabilir. Hissiyatının hayli güçlü olacağı bir gün.