03 Şubat Çarşamba Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

3 Şubat 2021 burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. 3 Şubat Çarşamba günü Boğalar ve Yengeçler hayal kırıklığına uğrayabilir, Başakları seyahat bekliyor. Ay çarşamba günü saat 17.14'de Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Gün boyunca gergin enerjiler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde birtakım sınırlamalara ve manipülasyonlara maruz kalabiliriz. Özel ilişkilerimizde zorlanmalar ve hayal kırıklıkları akşam saatlerine doğru söz konusu olabilir. İşte Astrolog Çelebi'nin kaleme aldığı 3 Şubat 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay çarşamba günü saat 17.14'de Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. İkili ilişkilerinde günün ikinci yarısında zorlanmaların olabilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay bugün karşıt burcun olan Akrep burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerin öne çıkıyor. Akşam saatlerine doğru hayal kırıklıkları yaşayabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sabah saatlerinde birtakım sınırlamalara ve manipülasyonlara maruz kalabilirsin. Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler seni sarabilir. Sağlığına özen göstermelisin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çarşamba günü boyunca aşk hayatın öne çıkıyor olacak. İlişkilerinde zorlanmaların ve hayal kırıklıkların akşam saatlerine doğru söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Babanla aranda geçecek bir konuşma sonrasında moral bozukluğu yaşayabilirsin. Hissiyatının yüksek olacağı bugünlerde rüyaların öne çıkıyor olacak.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Aniden ortaya çıkacak seyahatlerin gün içinde planlarını bozabilir. İkili ilişkilerinde uyumsuzluklar senin adına zorlayıcı olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Parasal konuların öne çıktığı bugünlerde birtakım kısıtlanmalara maruz kalabilirsin. Akşam saatlerinde özel ilişkilerinde karşılıklı atışmalar meydana gelebilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Ay çarşamba günü saat 17.14'de Terazi burcundan ayrılıp senin burcuna geçiş yapacak. Bireysel konuların öne çıktığı bugün sağlığına özen göstermelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Altıncı hissinin arttığı çarşamba günü rüyaların da öne çıkıyor olacak. Akşam saatlerine doğru özel ilişkilerindeki uyumsuz enerjiler moral bozucu olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Çarşamba günü boyunca gergin enerjiler söz konusu olabilir. Projelerinle ilgili olarak kendini göstermek ve öne çıkarmak isteyebilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Kariyerinle ilgili meselelerde aklından çok kalbinin sesini dinlemen iyi olacaktır. Manipülatif durumlarla karşılaşabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Yabancılar ile ilgili konularda önemli gelişmeler gündeminde olabilir. Akşam saatlerinde eşinle aranda tartışmalar meydana gelebilir.