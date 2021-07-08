Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bir süreden bu yana birlikte olduğu reklamcı Tolga Akış ile dünyaevine girdi. İkilinin sevenlerinin ilgi gösterdiği düğüne, oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti damga vurdu. Bekiroğlu, mayo üzerine giydiği tül elbiseyle dikkatleri üzerine çekti.

Gençler tarafından sıklıkla takip edilen şarkıcılar arasında yer alan Zeynep Bastık, bir süreden bu yana birliktelik yaşadığı ve geçtiğimiz günlerde nişan taktığı Tolga Akış ile dünyaevine girdi.

İkilinin düğün törenleri, Çeşme'de yapıldı. Zeynep Bastık'ın düğününe ünlü isimler akın etti. Ünlüler arasında adeta şıklık yarışı yaşandı. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir de nikaha katılanlar arasındaydı. Bastık'ın nikah şahidi olan Koç, "Çok güzel bir gün, mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. Koç, sevgilisi Özdemir'e iltifat ederek, "Yanımda çok da güzel bir kadın var" dedi.

EDİS, ÖZEL OLARAK HAZIRLANDI

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler de düğünden fotoğraflarını paylaştı. Berfu Yenerler, şıklığıyla dikkat çekti.Şarkıcı Edis, yakın dostu Bastık'ın düğünü için siyah bir smokin giydi.

BEKİROĞLU'NUN KIYAFETİ DAMGA VURDU

Gözlerin çevrildiği düğüne, damga vuran ise Oyuncu Aslı Bekiroğlu oldu. Düğüne sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile birlikte katılan Aslı Bekiroğlu'nun yazlık bir elbise tercih ettiği görüldü. Bekiroğlu, mayo üzerindeki tül elbisesiyle göz doldurdu.

Kaynak: Snob Magazin