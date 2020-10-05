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Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, ayna karşısında çektiği iç çamaşırlı videosuyla sosyal medyayı yıktı geçti.

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti
05 Ekim 2020 Pazartesi 00:16

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

PSG forması giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

 
Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Instagram hesabından kozmetik ürünleri satan bir markanın tanıtımını yapan Nara, iç çamaşırıyla bir video çekti.

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Video kısa sürede gündem olmayı başarırken, bazı takipçileri yaptıkları yorumlarla Wanda Nara'nın iddialı pozunu takdir ettiler.

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Geçtiğimiz günlerde Arjantinli forvetin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, tatilde geçirdikleri güzel anları sosyal medyada paylaşırken gazetecilerin objektiflerine yakalandıkları bir an dikkat çekmişti.

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

33 yaşındaki Nara, yat içerisinde merdivenlerde ve sandalye üzerinde verdiği pozların fotoğraflarını oğluna çektirirken kameralara yansımıştı.

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Oğlunun çektiği fotoğrafları kontrol ettiği görülen Wanda Nara sosyal medyada yine gündem olmayı başarmıştı.

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti

Ürün tanıtımını iç çamaşırıyla yapan Wanda Nara, takipçilerini mest etti


Kaynak: Kamu Saati Özel
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