Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0

Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü

Kendall Jenner'ın elbisesine benzer bir kıyafet tercih eden Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü. Transparan elbisesiyle poz veren Samyeli hakkında onlarca esprili yorum yapıldı.

Transparan elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, sosyal medyanın fena diline düştü
Kamusaati
Kamusaati
29 Aralık 2022 Perşembe 18:12

Şimdilerde oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, magazin gündeminde sık sık konuşulmayı sürdüren isimlerden.

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli transparan kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu.

50 yaşındaki ünlü isim bu defa giydiği transparan kıyafetiyle dikkat çekti. Defne Samyeli bu kıyafetle dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la pişti oldu. Bu durum da sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Geçtiğimiz yıl Met Gala'da Givenchy imzalı elbiseyle adeta büyüleyen dünyaca ünlü model Kendall Jenner'la Defne Samyeli kıyaslandı. Birçok kullanıcı ikiliden Kendall'ı seçerken Defne Samyeli'nin elbisesinin replika olduğuna vurgu yaptı. Kullanıcılar "İnternetten sipariş ettiğim, eve gelen" tarzında esprili yorumlar yaptı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı
Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı
0
Ece Erken, öldürülen eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı
Ece Erken, öldürülen eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı
0
Hande Yener'in ilginç sahne kostümü Çok Konuşuldu
Hande Yener'in ilginç sahne kostümü Çok Konuşuldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.