Survivor'dan Elenen Yarışmacılar Türkiye'ye Gelemedi

Survivor'dan Elenen Yarışmacılar Türkiye'ye Gelemedi

Survivor 2020 çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nden geldikten hemen sonra 14 gün karantinata alınmış olan Hakan Hatipoğlu, son haftalarda yarışmadan diskalifiye olan veya elenen yarışmacıların Türkiye'ye gelme imkanının yok olduguna değindi.

Hakan Hatipoğlu,yarışmaya dair çok jkritik bilgi aktardı ; gönüllüler ekibi tarafınca elenen Ceyhun Uzun ve Burak Yurdugör ile sakatlık sebebi ile diskalifiye olan Meryem Kasap'ın halen adada olduklarına dikkat çekti.

Hatipoğlu konuyla alakalı, "Survivor'da susarsan binersin uçağa, inersin İstanbul'a. Şimdi onu da yapamayacaklar, orada durmak zorundalar."

"Bir Survior da dışarıdakilerden çekilir. Ceyhun Ağabey var, Meryem var, Burak var. Tayfun ve İlayda, bizimle beraber geldiler. Son dakika, apar topar gelebildiler. Dışarıda bir takım daha var. Acun Ağabey (Ilıcalı) şu an istese elenenler ile devam edenleri yarıştırabilir. konu hakkında hiç mi hiç bilgisi olmayanlar için anlatayım, Dominik de hava sahasını kapandığı için şu an oradan bir yarışmacının buraya uğraması mümkün değil" dedi.

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