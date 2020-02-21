Sezen Aksu Yepyeni Şarkısı Bende Yoluma Giderim Tutamam Gideni sosyal medyada gündem oldu, Türkiye'deki herkesim tarafından fenomen olarak milyonlarca kişi tarafından sevilen tutamam gideni şarkısı şimdiden tüm müzik listelerini alt üst edecek gibi görünüyor, Sezen Aksu Bende Yoluma Giderim Şarkı Sözleri, Bende Yoluma Giderim Şarkısı yorumları ise bir hayli ilgi çekici Detaylar haberde...

Sezen Aksu Yepyeni Şarkısı Bende Yoluma Giderim Tutamam Gideni Listeleri Alt Üst Ediyor

Sezen Aksu Yepyeni Şarkısı Bende Yoluma Giderim Tutamam Gideni sosyal medyada gündem oldu, Türkiye'deki herkesim tarafından fenomen olarak milyonlarca kişi tarafından sevilen tutamam gideni şarkısı şimdiden tüm müzik listelerini alt üst edecek gibi görünüyor, Sezen Aksu Bende Yoluma Giderim Şarkı Sözleri, Bende Yoluma Giderim Şarkısı yorumları ise bir hayli ilgi çekici Detaylar haberde...

Sezen Aksu Yepyeni Şarkısı bende yoluma giderim şarkısı sosyal medyada gündem oldu, Türkiye'deki herkesim tarafından fenomen olarak milyonlarca ki,şi tarafından sevilen tutamam gideni şarkısı şimdiden tüm müzik listelerini alt üst edecek gibi görünüyor, Sezen Aksu bende yoluma giderim Tutamam kendimi şarkısına yapılan yorumlar ise bir hayli ilgi çekici Detaylar haberde...

Klipte ise şarkı sözlerini sokak tabeları üzerine yazarak seslendiren Sezen Aksu, Derin Dekolteli danscı grupları olan diğer klipleri geçmiş durumda, Şimdiden bütün müzik listelerini alt üst edecek gibi görünüyor

"Ben De Yoluma Giderim" Şarkısı Sözleri



Peki, nasıl istersen öyle olsun

Tutamam, tutamam gideni

Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi

Kıyamam, bi' de kıyamam, iyi mi!



Giden gitmiştir zaten

Kesemem, kesemem yolunu

Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış

Bi' çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu



Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim



Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim



Beni özle isterim, beni çok özle

Üzül, üzül bi' süre

En azından ince bi' kabuk bağlasın

Azıcık eşitlik sağlasın



Giden gitmiştir zaten

Kesemem, kesemem yolunu

Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış

Bi' çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu



Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim



Ben de yoluma giderim

Ezdirmem kendimi

Ama gezdirmem de gönlümü

Gider acımı çekerim

Bende Yoluma Giderim Sosyal Medyada Yapılan Yorumlar

Kişisel görüşüme göre son yıllarda dinlediğim en iyi şarkısı

..en azından ince bi kabuk bağlasın, azıcık eşitlik sağlansın.. tabiki bu sözler Ondan çıkar.

"Ezdirmem kendimi, ama gezdirmem de gönlümü" diyor, ne güzel diyor. Efsane olmuş

Sevgili Sezen Aksu, evet sen de üzüldün ama bizde de ciğer bırakmadın be güzelim...

Şu an uykusuz kaç kadın varsa hepsini şiir öpsün! Çünkü bu saatte uykusuz kadının ya çilesi çoktur ya sevdası ya hayatla kavgası... Geceme o güzel şarkinla eşlik ettiğin için teşekkür ederim minik serçem

Sen muhteşem bir kadınsın

benim kraliçem yine yapmış yapacagını “Bende Yoluna Giderim” Yine mükemmel bir şarkıya kalbimi bıraktım

Gece gece bu şarkıya denk gelmek. Hadi bakalım uyu uyuyabilirsen şimdi...

Başını göğsüme sakla sevgilim Güzel saçlarında dolaşsın elim Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim Sevişen yaramaz çocuklar gibi

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