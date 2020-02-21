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Sezen Aksu Yepyeni Şarkısı Bende Yoluma Giderim Tutamam Gideni Listeleri Alt Üst Ediyor

Sezen Aksu Yepyeni Şarkısı Bende Yoluma Giderim Tutamam Gideni sosyal medyada gündem oldu, Türkiye'deki herkesim tarafından fenomen olarak milyonlarca kişi tarafından sevilen tutamam gideni şarkısı şimdiden tüm müzik listelerini alt üst edecek gibi görünüyor, Sezen Aksu Bende Yoluma Giderim Şarkı Sözleri, Bende Yoluma Giderim Şarkısı yorumları ise bir hayli ilgi çekici Detaylar haberde...

Sezen Aksu Yepyeni Şarkısı Bende Yoluma Giderim Tutamam Gideni Listeleri Alt Üst Ediyor
21 Şubat 2020 Cuma 09:49

Sezen Aksu Yepyeni Şarkısı Bende Yoluma Giderim Tutamam Gideni Listeleri Alt Üst Ediyor

Sezen Aksu Yepyeni Şarkısı Bende Yoluma Giderim Tutamam Gideni sosyal medyada gündem oldu, Türkiye'deki herkesim tarafından fenomen olarak milyonlarca kişi tarafından sevilen tutamam gideni şarkısı şimdiden tüm müzik listelerini alt üst edecek gibi görünüyor, Sezen Aksu  Bende Yoluma Giderim Şarkı Sözleri, Bende Yoluma Giderim Şarkısı yorumları ise bir hayli ilgi çekici Detaylar haberde...

Sezen Aksu Yepyeni Şarkısı bende yoluma giderim şarkısı sosyal medyada gündem oldu, Türkiye'deki herkesim tarafından fenomen olarak milyonlarca ki,şi tarafından sevilen tutamam gideni şarkısı şimdiden tüm müzik listelerini alt üst edecek gibi görünüyor, Sezen Aksu bende yoluma giderim Tutamam kendimi şarkısına yapılan yorumlar ise bir hayli ilgi çekici Detaylar haberde...

Klipte ise şarkı sözlerini sokak tabeları üzerine yazarak seslendiren Sezen Aksu, Derin Dekolteli danscı grupları olan diğer klipleri geçmiş durumda, Şimdiden bütün müzik listelerini alt üst edecek gibi görünüyor

"Ben De Yoluma Giderim" Şarkısı Sözleri
 

Peki, nasıl istersen öyle olsun
Tutamam, tutamam gideni
Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi
Kıyamam, bi' de kıyamam, iyi mi!

Giden gitmiştir zaten
Kesemem, kesemem yolunu
Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış
Bi' çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu

Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim

Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim

Beni özle isterim, beni çok özle
Üzül, üzül bi' süre
En azından ince bi' kabuk bağlasın
Azıcık eşitlik sağlasın

Giden gitmiştir zaten
Kesemem, kesemem yolunu
Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış
Bi' çocuğun her oyuncağa çabucak doyumu

Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim

Ben de yoluma giderim
Ezdirmem kendimi
Ama gezdirmem de gönlümü
Gider acımı çekerim

Bende Yoluma Giderim Sosyal Medyada Yapılan Yorumlar

Kişisel görüşüme göre son yıllarda dinlediğim en iyi şarkısı

..en azından ince bi kabuk bağlasın, azıcık eşitlik sağlansın.. tabiki bu sözler Ondan çıkar.

"Ezdirmem kendimi, ama gezdirmem de gönlümü" diyor, ne güzel diyor. Efsane olmuş

Sevgili Sezen Aksu, evet sen de üzüldün ama bizde de ciğer bırakmadın be güzelim...

Şu an uykusuz kaç kadın varsa hepsini şiir öpsün! Çünkü bu saatte uykusuz kadının ya çilesi çoktur ya sevdası ya hayatla kavgası... Geceme o güzel şarkinla eşlik ettiğin için teşekkür ederim minik serçem

Sen muhteşem bir kadınsın

benim kraliçem yine yapmış yapacagını “Bende Yoluna Giderim” Yine mükemmel bir şarkıya kalbimi bıraktım

Gece gece bu şarkıya denk gelmek. Hadi bakalım uyu uyuyabilirsen şimdi...

Başını göğsüme sakla sevgilim Güzel saçlarında dolaşsın elim Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim Sevişen yaramaz çocuklar gibi

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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