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PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi

Paris Saint Germain'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından banyo yaparken çektirdiği üstsüz pozunu paylaştı. Nara'nın bu paylaşımına takipçileri beğeni yağdırdı.

PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi
15 Aralık 2020 Salı 00:29

Paris Saint Germain'de forma giyen yıldız furbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, yine gündem oldu.

Daha önce atın üstünde verdiği çıplak poz ile adından söz ettiren Arjantinli model, şimdi de kişisel sosyal medya hesabından banyo yaparken çektirdiği üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Wanda Nara'nın bu paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni aldı.

PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi

ATIN ÜSTÜNDE DE ÇIPLAK POZ VERMİŞTİ

34 yaşındaki güzel model, geçtiğimiz günlerde çırılçıplak şekilde kamera karşısına geçip atın üzerinde verdiği pozlarla gündeme gelmişti.

PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi

7 MİLYONUN ÜZERİNDE TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Instagram'da 7 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Nara'nın bu cesur paylaşımlarına da takipçileri kayıtsız kalmamış ve binlerce beğeni gönderip yorum yapmışlardı.

PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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