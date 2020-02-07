Yemin dizisinde Reyhan'ı Özge Yağız Kimdir? Boyu Kaç?, Özge Yağız kimdir nereli ve kaç yaşında?, Sevgilisi var mı? İşte Yemin Dizisi sevilen oyuncusunun tüm hayat hikayesi, Hakkında merak edilenler haberimizde... İşte sosyal medyada '' özgeyağızçokgüzelsin '' etiketi ile TT olan ünlü oyuncu Özge Yağız fotoğrafları ile sizlerle

Özge Yağız Kimdir?



Özge Yağız Kimdir? Boyu Kaç?, Özge Yağız kimdir nereli ve kaç yaşında?, Sevgilisi var mı? İşte Yemin Dizisi sevilen oyuncusunun tüm hayat hikayesi, Hakkında merak edilenler haberimizde... İşte sosyal medyada '' özgeyağızçokgüzelsin '' etiketi ile TT olan ünlü oyuncu Özge Yağız fotoğrafları ile sizlerle

Özge Yağız kimdir?

Adını Sen Koy dizisinde Zeliha karakteriyle çok sevilen Özge Yağız, 22 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız, Hasan Güngör menajerliğinde çalışmaktadır. Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden biri olan Yağız, geleceğin başrol kadını olarak gösteriliyor. Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur. Başkent İletişim Bilimleri Akedemesi mezunu olan Özge, oyunculuk derslerini tamamladıkdan sonra kendini ekranda buldu. Özge Yağız'ın sevgilisi olmadığı biliniyor. Henüz kimseyle yakalanmadı ve sessiz sedasız bir hayat sürmektedir. Şimdi ise Kanal 7 ekranlarında Yemin adlı dizide Reyhan karakterini canlandırmaktadır.

Özge Yağız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yemin (Reyhan) (TV Dizisi)

2017 – Adını Sen Koy (Zeliha) (TV Dizisi)

KİŞİSEL BİLGİLERİ

Gerçek adı: Özge Yağız

Doğum Tarihi: 10/04/1997 (22 yaşında)

Medeni Hali: Bekar

Boy: 1.69

Kilo: 52

Burç: Koç

Meslek: Oyuncu

Doğum yeri: İstanbul

Sevgilisi: Bilinmiyor

Yemin Dizisi Reyhan Kimdir?

Yemin dizisinde Reyhan 20’li yaşlarda yetim bir kızdır. Hayatın sillesini daha çocukluk döneminde yiyen Reyhan hem annesiz hemde babasız büyümüştür. Bu zor günlerinde Reyhan’a en büyük destek ise İstanbul’da yaşayan Fikert beyden gelmiştir. Fikret bey Reyhan’ı çocukluktan beri tanımaktadır ve Reyhan’ın ne kadar sorumluluk sahibi aklı başında ve kalbinde en küçük bir kötülük olmayan bir kız olduğunun farkındadır. Fikret bey Reyhan’ı oğlu Emir ile evlendirmek ister; ama Emir ile Reyhan taban tabana zıt iki karakterdir. Reyhan babası gibi sevdiği Fikret beyi kırmaz ve oğlu ile evlenmeyi kabul eder. Reyhan Emir’e aşık olmasa da verdiği söz nedeniyle onunla evlenmeyi kabul eder ancak sorumsuz ve vurdum duymaz bir genç olan Emir ona asla dokunmayacağına yemin ederek işleri daha da içinden çıkılmaz bir hal aldırır.

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