Merak ile Beklenen ''Nuh Tepesi ''filminin fragmanı Yayınlandı Başrollerinde Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir'in Paylaştığı Nuh Tepesi, 6 Mart tarihi itibariyle vizyona girecek. Filmin fragmanı izleyici ile ilk Kez buluştu.

Merak ile Beklenen ''Nuh Tepesi ''filminin fragmanı Yayınlandı

Ön rollerinde usta sanatçıları barındıran film yakın zamanda vizyonda olacak..Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir'in Paylaştığı Nuh Tepesi, 6 Mart tarihi itibariyle vizyona girecek. Filmin fragmanı izleyici ile ilk Kez buluştu.

Altın Koza Film Festivali'nin de içerisine dahil olduğu ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller alan Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı.Festivalde "En İyi Senaryo" ödülüne sahip olan ve Ali Atay'a "En İyi bay Oyuncu" ödülünü kazandıran Nuh Tepesi'nin ilk rollerinde , Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir de görev aldı .

Filmin konusu yıllar yıllar önce kendisinin toprağa ektiği iddia edilen Nuh Ağacı'nın altına gömülmek arz eden babasının isteğini yapmayan , bir yandan da büyük çınarın Nuh Peygamber aracılığı ile dikildiği inancına kapıldıgı köylülerin tepkileriyle baş etmeye çalışan çalışan Ömer'in yaşadıklarını anlatıyor . Yönetmenin ilk büyük metrajlı filmi olan ve senaryosunu da yazdığı Nuh Tepesi, 6 Mart'ta insanlar ile buluşacak .