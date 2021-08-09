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Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim

Hande Yener kendisinin ve meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetlerinin abartılı bulunmasının ardından "Daha açığını giyeceğim" dedi. Bu sözlerini gerçeğe dönüştüren Yener'in katıldığı bir ödül törenindeki cesur seçimi objektiflerden kaçmadı.

Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim
09 Ağustos 2021 Pazartesi 23:37

Ünlü şarkıcı Hande Yener ve meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetleri tartışmalara neden olmuştu. İkiliye sanat camiasından da çok sayıda destek geldi. Daha sonra yaptığı açıklamada, Gülşen'e destek veren ve kendisi için "Daha da açığını giyeceğim diyen Hande Yener, katıldığı ödül töreninde oldukça cesur bir tercih yaptı.

TÜM GÖZLER ÜZERİNDEYDİ

Şarkıcı, katıldığı ödül töreninde giydiği elbiseyle tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Gecenin gözdeleri arasına giren Yener, mayo tipi elbisesinin üzerine siyah file çekti. Ayakkabı ve çanta seçimi de iddialı olan Yener, kırmızı halıda kendisine hayran bıraktı.

Kıyafeti açık bulununca 'Daha açığını giyeceğim' diyen Hande Yener'den cesur seçim


Kaynak: Kamu Saati Özel
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