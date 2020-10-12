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Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi

Amerikalı kafes dövüşçüsü Mike Perry'ye maçlar esnasında onun köşesinde yer almak ve onunla seyahat etmek için 5 bin euro teklif eden Yetişkin film yıldızı Kendra Lust'a Perry'nin sevgilisi "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi
12 Ekim 2020 Pazartesi 22:51

Yetişkin film yıldızı Kendra Lust, Amerikalı kafes dövüşçüsü Mike Perry'ye maçlar esnasında onun köşesinde yer almak ve onunla seyahat etmek için 5 bin euro teklif etti.

Teklifini kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapan Lust'a Mike Perry'nin sevgilisi Latory Gonzalez'den yanıt gecikmedi.

Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi

"KESİNLİKLE HAYIR"

Gonzalez, yetişkin film yıldızının "Seninle birlikte seyahat etmek ve senin köşende olmak için 5 bin euro ödeyeceğim" şeklindeki paylaşımının altına "Kesinlikle hayır" yorumunu yaptı.

Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi

Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi

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