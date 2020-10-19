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Kapıcılar Kralı'nın seksi oyuncusu Sevda Ferdağ'ın son hali

70'li yılların beğenilen yüzleri arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Kapıcılar Kralı'nda Mahir'in ortağı rolünde izlediğimiz, şimdilerde 78 yaşındaki Sevda Ferdağ, son haliyle gündemde.

Kapıcılar Kralı'nın seksi oyuncusu Sevda Ferdağ'ın son hali
19 Ekim 2020 Pazartesi 01:29

Kapıcılar Kralı'nın seksi oyuncusu Sevda Ferdağ'ın son hali

Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ, son haliyle sevenlerinden yoğun ilgi gördü.
Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Kapıcılar Kralı filminde 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan 78 yaşındaki Ferdağ, "Güzelliği ile yıllara meydan okuyor" dedirtti.

Kapıcılar Kralı'nın seksi oyuncusu Sevda Ferdağ'ın son hali

Kariyeri boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi ünlü yıldızlarla oynama şansını elde eden Ferdağ, 1980'li yılların sonunda modacılık da yapmaya başladı ancak bu serüven çok uzun sürmemişti.

Kapıcılar Kralı'nın seksi oyuncusu Sevda Ferdağ'ın son hali

1970'li yılların beğenilen yüzlerinden olan Ferdağ, 1958 yılında rol aldığı ilk filmi 'O Günden Sonra'nın yayınlandığı dönemlerde adı evli bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Oyuncu, iddialardan sonra annesi tarafından Almanya'ya ablasının yanına gönderilmişti.

1963'te ablasının ısrarı üzerine yeniden oyunculuk yapmak için İstanbul'a dönmüştü. Sevda Ferdağ, Azrailin Habercisi filminde izleyenlerden beğeni toplayında arka arkaya sinema teklifleri almıştı. Oyuncu, o dönemde Lütfiye Dumrul olan adını Sevda Ferdağ olarak değiştirmişti.

Kapıcılar Kralı'nın seksi oyuncusu Sevda Ferdağ'ın son hali

1990'larda Gizli Yüz ve Ağır Roman gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise Aşkın Dağlarda Gezer, Berivan ve Yaprak Dökümü gibi televizyon dizilerinde rol almıştı. 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte Bul Beni adlı sinema filminde oynamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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