Kapıcılar Kralı'nın seksi oyuncusu Sevda Ferdağ'ın son hali

70'li yılların beğenilen yüzleri arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Kapıcılar Kralı'nda Mahir'in ortağı rolünde izlediğimiz, şimdilerde 78 yaşındaki Sevda Ferdağ, son haliyle gündemde.

Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ, son haliyle sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Kapıcılar Kralı filminde 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan 78 yaşındaki Ferdağ, "Güzelliği ile yıllara meydan okuyor" dedirtti.

Kariyeri boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi ünlü yıldızlarla oynama şansını elde eden Ferdağ, 1980'li yılların sonunda modacılık da yapmaya başladı ancak bu serüven çok uzun sürmemişti.

1970'li yılların beğenilen yüzlerinden olan Ferdağ, 1958 yılında rol aldığı ilk filmi 'O Günden Sonra'nın yayınlandığı dönemlerde adı evli bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Oyuncu, iddialardan sonra annesi tarafından Almanya'ya ablasının yanına gönderilmişti.

1963'te ablasının ısrarı üzerine yeniden oyunculuk yapmak için İstanbul'a dönmüştü. Sevda Ferdağ, Azrailin Habercisi filminde izleyenlerden beğeni toplayında arka arkaya sinema teklifleri almıştı. Oyuncu, o dönemde Lütfiye Dumrul olan adını Sevda Ferdağ olarak değiştirmişti.

1990'larda Gizli Yüz ve Ağır Roman gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise Aşkın Dağlarda Gezer, Berivan ve Yaprak Dökümü gibi televizyon dizilerinde rol almıştı. 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte Bul Beni adlı sinema filminde oynamıştı.