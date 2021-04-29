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Hülya Avşar, tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı

Hülya Avşar, 'Hale Ilgaz' karakterine hayat verdiği dizide senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı.

Hülya Avşar, tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı
29 Nisan 2021 Perşembe 00:05

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, başrolünü oynadığı 'Masumiyet' dizisinde senaryo gereği Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatta hızını alamadı.

Avşar'ın tokadının ardından Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiği çıktı. Acı içinde kıvranan 54 yaşındaki oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı.

SET DURDU

Rol arkadaşından defalarca özür dileyen Hülya Avşar, meslektaşını, kuzeni Dr. Erol Avşar'ın çalıştığı hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi yapılan Ertuğrul Postoğlu, birkaç gün sonra sete dönebilecek. Olaydan sonra 'Masumiyet' seti mecburen durmak zorunda kaldı.

Hülya Avşar, tokat attığı Ertuğrul Postoğlu nun çenesini çıkardı #1
Hülya Avşar, tokat attığı Ertuğrul Postoğlu nun çenesini çıkardı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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