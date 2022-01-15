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Hülya Avşar: Söylediklerimin arkasındayım

Gerekirse simit yenecek açıklamasının ardından hedef tahtasına konan Hülya Avşar, "Söylediğim her şeyin arkasındayım, Her zaman da arkasında olacağım." açıklamasında bulundu.

Hülya Avşar: Söylediklerimin arkasındayım
15 Ocak 2022 Cumartesi 15:43

Türkiye ekonomisinin sorulması üzerine gerekirse simit yeneceğini söyleyen Hülya Avşar, verdiği mesajlar nedeniyle uzun süredir hedef tahtasına yerleştirilen isim olmuştu.

Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?’ falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

SİMİT POLEMİĞİ SORULDU

Simit açıklaması hala gündemdeki yerini koruyan ünlü isim, Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Avşar, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEYİN ARKASINDAYIM"

Avşar, 'simit' açıklamasıyla ilgili olarak "Şu anda konuşacak bir konu olsa seve seve, inanın yok. Ben bir şey bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Her zaman da arkasında olacağım." şeklinde konuştu.

Hülya Avşar'ın ekonomi yorumu: Gerekirse simit yeriz


Kaynak: Kamu Saati Özel
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