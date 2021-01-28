HANİFE GÜRDAL YOK ARTIK DEDİRTTİ!

Önce Başörtüsünü Çıkardı Hemen Ardından Bacaklarını Açtı: Verdiği Pozla Hanife Büyük Tepki Topladı! Ayrıntılar Haberin Detayındadır…

Evlilik programlarından tanınan Hanife Gürdal, yaptıkları ile gündemde kalmayı başarıyor.

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarında şöhreti yakalayan Hanife Gürdal, sürpriz bir karara imza atarak başörtüsünü çıkarmıştı.

Başörtüsünü çıkardıktan sonra tepkilere neden olan Hanife’den olay yaratacak yeni bir paylaşım daha geldi.

Hanife Gürdal 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk olarak Esra Erol’un programında ardından da Zuhal Topal’ın programına katıldı.

Katıldığı bir izdivaç programında hiçbir talibini beğenmeyen ve kısa sürede tavırları ile fenomen olan Hanife Gürdal, programlar bitmesine rağmen göz önünde olmaya devam ediyor.

Sevgilisi Kemal Ayvaz ile birlikte tatile giden Hanife Gürdal, paylaştığı fotoğraflara ‘Aşkım’ notunu da düşerek, sevgilisini takipçilerine tanıtmıştı.

Mardin’de tatil yapan çift, Instagram hesaplarından birlikte çekildikleri pozları paylaşmıştı. Paylaşılan bu pozlardan kısa süre sonra çiftin evlilik haberleri gelmişti.

Mini etekli pozunu paylaşan Hanife gündem oldu.