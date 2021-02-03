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Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla gündem olan oyuncu Hande Erçel, son olarak mini etekli pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı
03 Şubat 2021 Çarşamba 01:58

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrol oynayan Hande Erçel, yaklaşık 19 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından günlük yaşantısından kareler paylaşmaya devam ediyor.

BEĞENİ BUTONUNU ÇÖKERTTİ

Her paylaşımı beğeni rekoru kıran oyuncu dün mini etekli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Göbek dekolteli, mini etekli kombiniyle verdiği pozları peş peşe paylaşan 27 yaşındaki oyuncu "Güneşle bağı olan el kaldırsın" notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 2 milyon 300 binden fazla beğeni alırken binlerce de yorum yapıldı.

İşte oyuncunun beğeni rekoru kıran pozları...

Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı

Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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