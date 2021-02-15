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Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı

Üç farklı Instagram hesabından kendisine 'Ya benim kadınım olursun ya ölürsün', 'Sana evlenmek yasaktır', 'Senden çocuk yapacağım' şeklinde mesajlar atıldığını belirten oyuncu Özgü Kaya'nın şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı
15 Şubat 2021 Pazartesi 21:17

Özgü Kaya, üç farklı sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ölüm ve tecavüz tehditlerinde bulunan kimliği belirsiz Instagram kullanıcısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"SENDEN ÇOCUK YAPACAĞIM"

25 yaşındaki oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede şunları söyledi: "Bozkurtlar_3, bozkurtlar_5 ve bozkurtlar_7 adlı Instagram hesaplarının kullanıcısı, cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir. 'Sadece benimle kıyam edeceksin, yoksa öldürürüm', 'Ya benim kadınım olursun ya ölürsün', 'Sana evlenmek yasaktır', 'Senden çocuk yapacağım', 'Ölene kadar benim kadınım olacaksın' şeklinde mesajlar yollamaktadır."

Genç oyuncu, 'Senden çocuk yapacağım' tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı

"BANA ZARAR VEREBİLİR"

"Yaptığımız araştırmada cep telefonu numarasını tespit ettik. Bu kişinin bana zarar vereceğinden endişe duymaktayım. Şüphelinin tespit edilerek, uzaklaştırma kararı alınmasını ve cezalandırılmasını istiyorum" diyen Kaya'nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Genç oyuncu, 'Senden çocuk yapacağım' tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı

Kaynak: Hürriyet


Kaynak: Kamu Saati Özel
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