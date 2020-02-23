Fotoğraftaki Ünlüyü Tanıyabildiniz Mi? Bu Sevimli Kızın Kim Olduğuna Çok Şaşıracaksınız.. Ünlü Oyuncu Dilan Çiçek Deniz Sosyal medya hesabında paylaştığı sevimli çocukluk resimleriyle görenleri hayrete düşürdü. Detaylar haberde..

Fotoğraftaki Ünlüyü Tanıyabildiniz Mi? Bu Sevimli Kızın Kim Olduğuna Çok Şaşıracaksınız..

Ünlü Oyuncu Dilan Çiçek Deniz Sosyal medya hesabında paylaştığı sevimli çocukluk resimleriyle görenleri hayrete düşürdü. Detaylar haberde..

Ünlü Oyuncu çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından "Anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir'de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken. Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum...

Ünlü Oyuncu çocukluğunu paylaştığı bu paylaşımda;

Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum.

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda ;

Seneca belirsizlikle ilgili 'Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi' demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum,iyi ki... Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz" notuyla yayınladı.

Dilan Çiçek Deniz

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