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Ezgi Mola kendisine 6 yıldır tacizde bulunan reklamdaki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yıllar önce oynadığı bir reklam filmindeki rol arkadaşından 6 yıldır kendisini tehdit ve taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ezgi Mola kendisine 6 yıldır tacizde bulunan reklamdaki rol arkadaşından şikayetçi oldu
27 Ocak 2022 Perşembe 12:08

Masumlar Apartmanı dizisiyle oyunculuğunu konuşturan Ezgi Mola, 2016 yılında oynadığı bir diş macunu reklamındaki rol arkadaşından şikayetçi oldu.

2016 yılında bir oyununa gelen K.K'nin kendisini tanıttığını ve çiçek verdiğini ifade eden Mola, şahsın kendisini 6 yıldır taciz ve tehditte bulunarak rahatsız ettiğini dile getirdi.

Hürriyet'in haberine göre; K.K, bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkarak "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi. Ezgi Mola ise "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi.

K. K., iddiaya göre Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, "Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin" diyerek kaportayı tekmeledi.

Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak K. K.'ye iki ay uzaklaştırma kararı verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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