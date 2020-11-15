En Çok İzlenen Dizilerin Reyting Sıralaması! İşte İlk 25 En Çok İzlenen Kanallar Kasım 2020

Türk halkının en çok izlediği diziler. Yaz ayına damgasını vuran diziler.Reyting rekorları kıran diziler.Yaz ayının reyting sıralaması.
9 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar
Televizyon izleyici kitlesi reyting sonuçlarını her gün güncel olarak takip ediyor. Yayınlanan dizi, film ve yarışma programları dünün reyting sonuç sıralamasına göre total, ab ve abc1 grupta yer almak için rekabet ediyor. Reyting sonuçları 9 Kasım pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından cevabı en çok araştırılan sıralamalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte, 9 Kasım reyting sonuçları…
Dün akşam ekrana gelen birbirinden iddialı yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sonuçları belli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merak edildi.
9 Kasım akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 9 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları...
14 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
9 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
- Total'de birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.
HAYAT
TRT'nin fenomen haline gelen yeni dizisi zirvedeki yerini koruyor
HAYAT
19 Ekim reyting sonuçları: Yayınlandığı günden beri zirvede, dün akşam da birinci oldu
GÜNDEM
Fatih Portakal Fox TV'den istifa etmesiyle ilgili iddialara yanıt verdi: Doydum, bıraktım
HAYAT
“Uyanış: Büyük Selçuklu” dünya çapında ses getirdi
İlgili Galeriler