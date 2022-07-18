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Ece Erken, öldürülen eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun abisi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Ece Erken, öldürülen eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:16

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Eşinin ölümüyle yıkılan Erken, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vefat eden eşinin ağabeyi tarafından tehdit edildi

Erken, eşinin ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Ünlü isim kendisine atılan mesajları sosyal medya üzerinden tek tek ifşa etti.

Erken, mesajlarla birlikte şu ifadeleri kullandı:

"Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal’cik! Sedef’i Acarkent’in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın."

"Kardeşinin mallarına çöktün"

"Sen kardeşinin mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki!"

"Aldır! Benim abdestimden şüphem yok! Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz! Ah Şafak ne üzülüyordur… Ben hepinize tek başımız yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok."

"Celal Efendi, kardeşinin karısına sabah 6'da mesaj atacak kadar adamcıksın"

"Bu arada Acarkent’te nasıl bir güvenlik zaafiyeti var ki Sedef A. gidiyor, ‘Ece Erken’in ev önü kamera görüntülerini istiyoruz’ diyor ve siz veriyorsunuz." "Savcılığa ayrı şikayette bulunacağız, sen Celal Efendi kardeşinin karısına sabah 6’da mesaj atacak kadar adamcıksın!"

"Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada."

"Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım! Şafak’ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı Ece’de mi diye!" "Ya 500 bin vereyim de susun da Şafak’a bir dua edin! 40’ını bile yapmadınız Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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