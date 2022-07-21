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Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı

Ebru Gündeş'in yeni aşkı Rassan Khoshnaw'ın Bahar Candan'ın eski sevgilisi çıkması magazin camiasında büyük şaşkınlık yaratmıştı. İkili hakkında bomba bir gerçek daha ortaya çıktı. Al Sana Haber magazin programı, Rassan Khoshnaw'ın Bahar Candan'a 24 milyon TL göndermesine ilişkin belgeye ulaştı.

Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı
Kamusaati
Kamusaati
21 Temmuz 2022 Perşembe 23:32

Magazin camiası, Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan hakkında ortaya çıkan yeni bilgiyi konuşuyor. Seyhan Soylu moderatörlüğünde ekrana gelen Al Sana Haber programında Rassan Khoshnaw'ın eski sevgilisi Bahar Candan'a gönderdiği paranın belgesi paylaşıldı.

5 MİLYON BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ GÖNDERMİŞ

Khoshnaw'ın bir dönem beraber olduğu Bahar Candan'a 5 Milyon AED'yi (Uluslararası piyasalarda 4.81 TL olarak işlem gören Birleşik Arap Emirlikleri Dirhem'i) banka hesabı aracılığıyla yolladığı görüldü.

TÜRK LİRASIYLA 24 MİLYON TL EDİYOR

Bahar Candan'a gönderilen paranın Türk lirası cinsinden ederi ise 24 Milyon TL'ye denk geliyor.

İşte Al Sana Haber tarafından paylaşılan belge:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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