Didem Soydan instagram hesabından verdiği poz ile tepki çekti,Didem soydan resmi instagram hesabı

Didem soydan instagram resmi hesabı,Didem soydan üstsüz hali!

Ünlü manken Didem Soydan hesabından öyle bir poz verdi ki instagram resmen sallandı..Yüzlerce olumsuz eleştiriye maruz kalan Didem Soydanın resmi hala resmi hesabında duruyor.

Şu zor günlerde evde kaldın da canın mı sıkıldı diye yorumlar yapan takipçiler,Didem soydanı eleştirdi.Ayrıca halk corona virüsü nedeni ile can derdinde,sen neyin derdindesin diye sürekli eleştirilerde bulunuldu.

İşte eleştirilerin hedefi o çıplak resim!

YENİ YAŞINI KUTLAMIŞ!

Geçtiğimiz günlerde 36. yaşını kutlayan Didem Soydan, evinin banyosunda çektiği göğüs dekolteli pozunu "Bu benim doğum günüm" notuyla paylaşmıştı. Ünlü modelin yeni yaşını Simge Sağın, Tülin şahin, Saadet Işıl Aksoy, Ahu Yağtu, Gazapizm ve Gaye Su Akyol gibi isimler de kutlamıştı.

UYARI: bu tür haberlerden anında haberdar olmak için facebook sayfamıza gidin ve sayfamızı beğenin.Bu şekilde facebook da iken yardım haberlerini anında görebilirsiniz.Sayfamıza gidip sayfamızı beğenmek için tıklayınız