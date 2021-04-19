Deren Talu'nun bikinili pozu sosyal medyayı karıştırdı! Takipçileri tek bir şeyi hatırlattı

Atv'nin dizisi Akıncı'da Didem karakterine hayat veren Deren Talu verdiği pozlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşan Talu, takipçilerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar Ramazan ayını hatırlatarak pozlarını uygunsuz buldu.
Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.
Sosyal medyada da oldukça aktif olan güzel isim, Instagram hesabından cesur paylaşımlara imza atıyor. Deren Talu, bu fotoğraflara bir yenisini daha ekledi.
Akıncı dizisinde Didem karakterini canlandıran Deren Talu güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.
Son olarak kahverengi bikinisiyle karşımıza çıkan çiçeği burnunda oyuncuya beğeni yağarken, Ramazan ayı dolayısıyla eleştiriler de beraberinde geldi.
Birçok takipçi "Ramazan ayı lütfen biraz daha özen" gibi yorumlarla Talu'nun bikinili pozlarına tepki gösterdi.
Öte yandan New York'a giden Defne Samyeli de Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Dar deri pantolonuyla New York sokaklarının her karışında objektiflere poz veren Samyeli, fiziği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Samyeli'nin paylaşımlarına Ramazan ayı dolayısıyla biraz daha özen gösterdiği ise dikkatlerden kaçmadı.