Bülent Ersoy'un Erkekken Hamile Bıraktığı İşte O Nişanlısı! İddialar Doğru mu?

Bülent Ersoy, cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesi nişanlıymış. Bu durum Yeşim Soydan'ın kaleme aldığı İbret-i Alem isimli kitapta Bülent Ersoy'un Mehtap Hasbek isimli hanımla nişanlı olduğu iddia edilmişti. Daha da fazlası, Mehtap Hanım bu iddianın doğru olduğunu ve Bülent Ersoy'dan bir zamanlar hamile kaldığını da doğrulamıştı.