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Bülent Ersoy'un Erkekken Hamile Bıraktığı İşte O Nişanlısı! İddialar Doğru mu?

Diva lakaplı ünlü ses sanatçısı Bülent Ersoy'un cinsiyet değiştirmeden önce nişanlı olduğunu ve bir kadını hamile bıraktığının iddia edildiğini biliyor muydunuz? İşte hakkında çıkan iddialara Bülent Ersoy'un verdiği cevaplar ve bir döneme damga vuran olay hakkında merak edilenler!

Bülent Ersoy'un Erkekken Hamile Bıraktığı İşte O Nişanlısı! İddialar Doğru mu?
04 Ekim 2020 Pazar 01:09

Bülent Ersoy, cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesi nişanlıymış. Bu durum Yeşim Soydan'ın kaleme aldığı İbret-i Alem isimli kitapta Bülent Ersoy'un Mehtap Hasbek isimli hanımla nişanlı olduğu iddia edilmişti.  Daha da fazlası, Mehtap Hanım bu iddianın doğru olduğunu ve Bülent Ersoy'dan bir zamanlar hamile kaldığını da doğrulamıştı.

Ayrıca telefonla yayına bağlanan bir izleyici Ersoy'un Hasbek'in dışında bir başka nişanlısı daha olduğunu ve Moda'da oturduğunu iddia etmişti.  Ardından yayına bağlanan Ersoy "Hiç nişanlanmadım. Doğurmadım. Doğurtmadım da...

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Hanımefendi zaman içinde beni aradı, şantajla para istedi, îpe götürseler inkar etmem. Olsa cinsel tercihim gibi bu kamburu da alır götürürüm. Kendimi hiçbir zaman nişanlanacak ruh yapısında hissetmedim.

O fotoğraflar erkeksi görünmem için kurguydu. Askerdeyken beni ziyarete geldiğini söyledi. Kayıtlara bakın askere gitmedim. Dinsiz bunlar. Yemin ederim doğru. Eğer varsa Allah bana müslüman olarak gömülmeyi nasip etmesin..." diye açıklamalarda bulunmuştu. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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