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Azerbaycan'ın ünlü modellerinden biri olan Mahbuba Mamadzade, bir eskort sitesi aracılığıyla bekaretini 2 milyon sterlin'e sattı.

Azerbaycanlı genç model Mahbuba Mammadzada, bekaretini yaklaşık 14 milyon Türk lirası'na Tokyo'da yaşayan bir Japon siyasetçiye sattı.

Azerbaycan'ın ünlü modellerinden biri olan Mahbuba Mamadzade, bir eskort sitesi aracılığıyla bekaretini 2 milyon sterlin'e sattı.
22 Şubat 2021 Pazartesi 17:59

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AĞUSTOS AYINDA SATIŞA KOYMUŞTU

Mammadzada, Ağustos ayında bekâretini bu tarz işlemlerle tanınan bir internet sitesi üzerinden satışa koymuştu.

ZENGİN VE YAŞLI SEVGİLİ ARADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Modelin bekâretini satışa çıkardığı escort sitesi, verilen ücretin yüzde 20'sini komisyon olarak kesiyor. Genç model, Almanya merkezli sitede, kendisine her ay 26 bin sterlin ödeyecek bir yaşlı ve zengin sevgili aradığını da ifade etmişti.

'ANNEMİN BENİMLE GURUR DUYMASINI İSTİYORUM'

23 yaşındaki model, hedefinin annesine ABD'de bir ev almak olduğunu söylemişti. Mahbuba, "Annemin benimle gurur duymasını istiyorum" demişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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