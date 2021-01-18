Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in eşi kaç yaşında ve nerelidir? Amine Gülşe biyografisi

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe son gelişmeler sonrasında merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in eşi kaç yaşında ve nerelidir?Amine Gülşe ve Mesut Özil ne zaman evlendi? sorularını araştırmaya başladı. Amine Gülşe Özil, başarılı futbolcu Mesut Özil'in eşidir. Gülşe, 2014 Miss Turkey birincisidir, International High School Of The Gothenburg Region okulundan mezun oldu. Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinin bir de kızları vardır. İşte Amine Gülşe hayatı...

Türkiye güzeli Amine Gülşe, aslen Kerküklü Irak Türkmeni'dir. Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca dillerine hakimdir. Amine Gülşe, 2019 yılında futbolcu Mesut Özil ile evlendi. 1993 yılından doğan güzel Amine Gülşe TV ekranlarında çeşitli dizilerle de ekrana geldi.

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AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Gülşe Özil, 30 Nisan 1993 tarihinde Göteborg, İsveç'te dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Irak Türkmeni kökenlidir. Annesi ise İzmir Bergamalı'dır. 2014 Miss Turkey yarışması birincisi olan Amine Gülşe, tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den aldı. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilmektedir. International High School Of The Gothenburg Region mezunu olan Gülşe, 1.78 boyunda ve 55 kilo olan 90-62-92 vücut ölçülerine sahiptir.

6 Haziran 2019 da futbolcu Mesut Özil ile evlendi. 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda adındaki kızı dünyaya geldi. Asla Vazgeçmem ve İkisini de Sevdim dizilerinde yer aldı.

Amine Gülşe kimdir?

30 Nisan 1993 tarihinde dünyaya gelen Amine Gülşe Türk asıllı olmasına rağmen İsveç Vatandaşıdır. Oyunculuk ve mankenlik yapan Gülşe, İngilizce, İsveçce ve İspanyolca biliyordur. Intenational High School The Gothenburg Region’dan mezun olan Gülşe, 2014 Miss Turkey birincisidir. Uluslararası güzellik yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden Amine Gülşe daha mankenlikten sonra oyunculuğa başlamıştır. Özellikle Asla Vazgeçmem dizisinde aldığı rol ile tanınan Gülşe bebek sahibi olduktan sonra oyunculuğa ara vermiştir.

Amine Gülşe ve Mesut Özil ne zaman evlendi?

2014 Türkiye güzeli olan Amine Gülşe, 2019 Ocak ayında Mesut Özil ile nişanlanmış ve Haziran 2019 yılında Mesut Özil ile evlenmiştir.

