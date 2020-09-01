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Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar yemekte buluştu

Ayvalık'ta Avşar’ı ziyaret eden Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya’nın da yer aldığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Eğlenceli ziyarete Hülya Avşar’ın sözleri damga vurdu.

Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar yemekte buluştu
01 Eylül 2020 Salı 00:40

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte Ayvalık’ta yazlığı bulunan ve tatilini burada geçiren Hülya Avşar'ı ziyaret etti.

Yemekte üçlüye Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ve ablası Leyla Avşar da eşlik etti. Acun Ilıcalı, yemek sırasında fotoğrafı Instagram hesabından “Büyük buluşma” yazarak paylaştı. Avşar ise aynı fotoğraf için "Ayvalık, Hülya, Acun... Geleneksel buluşma" notunu düştü. Yemek sonrası bir magazin muhabirine röportaj veren Ilıcalı, Hülya Avşar’ın kullandığı bir cümle yüzünden zor duruma düştü.

“ACUN’U YATAĞIMA ATTIM”

Ayvalık’taki evinin kapılarının Acun Ilıcalı’ya sonuna kadar açık olduğunu dile getiren Avşar, sonrasında “Acun’u yatağıma attım.” dedi.

Masada kahkahalar yükselirken, Acun Ilıcalı’nın tepki vermediği görüldü.

Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar yemekte buluştu #1

Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar yemekte buluştu #2

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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