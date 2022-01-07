7 Ocak Zuhal Topal yemekteyiz kim kazandı? Melike kazandı mı?

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Zuhal Topal’la Yemekteyiz 7 Ocak Cuma Puanları ve puanlaması sonucu %100 belli olduğunda, bir yarışmacı tam olarak 15.000 TL’nin sahibi olacak.

Hafta başında zor yemeklerine istediği puanları alamayan Ovadan, intikam puanlaması yapmaya, bugün Zuhal Topal 7 Ocak puanları sırasında da devam edec Dört yarışmacı 3 Ocak tarihinde bu yana yarıştı ve puanlarını aldı. Bugün Yemekteyiz 7 Ocak Cuma puanları için son yarışmacı olarka Melike Zengin, menüsü ile yarışacak.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 7 Ocak Cuma Puanları ve puanlaması sonucu 1. olan Faruk 15.000 TL’nin sahibi oldu

7 Ocak Cuma günü Zuhal Topal’la Yemekteyiz Bugün yarışan yarışmacının adı Melike Zengin. Aslen Ordulu olan, lakin İzmir ilinde doğup büyüyen Melike, İstanbul da kına ve düğün organizatörlüğü yapmaktadır. İş araklarının tavsiyesi üzerine yarışmaya katıldığını dile getirdi.

7 Ocak Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün yarışan Melike Zengin, hafta başında vejeteryan olduğunu söylese de kıyama yediğini açıklaması üzerine, dikkatleri bir anda üzerine çekti. Rakipleri Melike’nin bu sözleri ile dalga geçmek isterken, Melike kıymayı belli bir işlemden geçirdikten sonra yiyebildiğini açıkladı.

Yemek sektöründe olmasa da yakın arkadaşları çok güzel yemekler yaptığını, yarışmaya katılması gerektiğini söylemesi üzerine, Yemekteyiz programına baş vurduğunu ve bugün Zuhal Topal 7 Ocak Cuma puanları sırasında, en yüksek puanları alacağını söylemesi, dikkatlerden kaçmadı.