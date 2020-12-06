55'lik Hülya Avşar üstsüz paylaşımıyla genç kızlara taş çıkardı

İlerleyen yaşına rağmen görünüşüyle genç kızlara taş çıkaran Hülya Avşar, son paylaşımıyla zamana meydan okuduğunu kanıtladı. Avşar kızı üstsüz paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Güzelliği ile dillere destan başarılı oyuncu Hülya Avşar yaptığı son paylaşımla sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
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İşte o paylaşım;
Uzun ve kızıl saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Avşar üstsüz pozunu paylaştı. 55 yaşındaki sanatçının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
İBRAHİM TATLISES İLE DÜET YAPMIŞTI
9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show'un 2.bölümünde İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar düet yapmıştı.
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