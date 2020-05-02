LGS Trabzon Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Trabzon lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Trabzon Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Trabzon en düşük ve en yüksek lise taban puanları, LGS Trabzon Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzon'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Trabzon Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Trabzon Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Trabzon, Erzurum, Ankara, Rize, Antalya ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Trabzon'da oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Trabzon'da bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Trabzon lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Trabzon lise taban puanları ile Trabzon anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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Trabzon Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 481,3628 0,95 0,01 TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 472,8859 1,71 0,7 TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 467,2013 2,29 0,99 TRABZON / ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 444,3919 5,16 0,25 TRABZON / ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 443,453 5,29 1,89 TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 440,7863 5,68 2,34 TRABZON / VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 431,6992 7,08 1,88 TRABZON / OF / Solaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 425,0686 8,15 1,36 TRABZON / ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 422,2732 8,63 0,89 TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 417,5655 9,45 2,79 TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 399,4452 12,98 5,28 TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Arapça 30 389,1374 15,28 2,98 TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,5558 36,71 17,49 TRABZON / ORTAHİSAR / İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 284,8894 51,73 15,54 TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 233,088 76,13 14,64

Trabzon Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,21 0,13 YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 2,16 0,81 AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 2,90 1,23 BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 4,61 2,86 ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 5,35 0,09 VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 6,86 2,22 OF / Solaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 8,74 2,08 ORTAHİSAR / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 9,37 2,36 ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 9,61 1,36 ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 14,31 4,37 ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Arapça 30 15,24 5,42 ORTAHİSAR / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 28,16 9,85 AKÇAABAT / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 57,22 11,03 ORTAHİSAR / İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

İşte Trabzon Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 419,9677 YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 406,7568 403,975 AKÇAABAT / Akçaabat Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 393,4292 394,6524 BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 383,8607 378,4713 ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 374,5166 372,6104 VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 367,5316 362,1451 OF / Solaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 378,167 351,1262 ORTAHİSAR / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 347,3408 347,7626 ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 355,0119 346,4827 ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 332,2009 324,4994 ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Arapça 30 322,8354 320,6417 ORTAHİSAR / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 224,0785 277,6 AKÇAABAT / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 213,8017

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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