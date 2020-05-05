LGS tarihinde bir ilk! Herkes Çok Sevinecek İşte Detaylar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak 'LGS' ile ilgili merak edilenleri açıkladı: Selçuk: Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak Sınav 2 oturumda olacak ifadelerine yer verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;



Bu genel normalleşme sürecinde birçok karar alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kararları açıkladı. Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak birşey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak.



Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.



Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşulları dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak.



SINAV 2 OTURUM OLACAK



Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak.



Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler. Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak.



Sınavda sorular 1. dönemdeki konulardan sorumlu olacağı bir sınav hazırladık.



LGS ile ilgili öğrencilere her desteği sağlıyoruz.



Okullar şu tarihte açılacak kararın bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz.