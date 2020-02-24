LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Malatya lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Malatya Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, LGS Malatya Fen ve Anadolu lisesi, mesleki teknik liseler, taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS Malatya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Malatya 'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Malatya Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Malatya Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Samsun, Tekirdağ, Malatya Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Malatya'da oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Malatya'da bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Malatya lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Malatya lise taban puanları ile Malatya anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Sevgili Öğrenciler Aradığınız Liseyi hemen Bulmak İçin CTRL+F tuşlarına Basarak Arama Sekmesinden Hızlı bir şekilde bulabilirsiniz..!!!

Malatya Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 481,3628 0,95 0,01 MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 472,5691 1,76 0,95 MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 460,3039 3,08 1,76 MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 440,1875 5,77 1,79 MALATYA / YEŞİLYURT / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 440,0784 5,78 1,04 MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 423,9077 8,35 1,44 MALATYA / ARAPGİR / Kerem Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 416,2901 9,67 2,95 MALATYA / DARENDE / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 407,8421 11,26 2,22 MALATYA / BATTALGAZİ / Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 398,2045 13,24 5,33 MALATYA / BATTALGAZİ / Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 384,4125 16,4 6,11 MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 377,4506 18,13 7,64 MALATYA / DARENDE / Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 341,0581 29,18 12,75 MALATYA / BATTALGAZİ / Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 333,4077 31,89 15,82 MALATYA / YEŞİLYURT / Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 311,5848 40,28 15,56 MALATYA / BATTALGAZİ / Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 300,5272 44,89 16,14 MALATYA / BATTALGAZİ / Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 262,1638 62,21 19,63

Malatya Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kontenjanı 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,03 0,02 YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,93 0,68 BATTALGAZİ / Malatya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 3,55 1,94 YEŞİLYURT / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 5,50 1,06 AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 6,67 3,46 ARAPGİR / Kerem Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 10,62 2,27 DARENDE / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 11,74 3,05 BATTALGAZİ / Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 11,81 3,88 BATTALGAZİ / Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 16,05 5,52 BATTALGAZİ / Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 18,36 6,24 DARENDE / Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 26,71 0,23 YEŞİLYURT / Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 27,47 11,89 BATTALGAZİ / Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 36,88 13,88 BATTALGAZİ / Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BATTALGAZİ / Malatya Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 (**) (**) BATTALGAZİ / Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

İşte Malatya Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 428,3107 424,018 YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 408,9982 407,3688 BATTALGAZİ / Malatya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 396,7797 387,8887 YEŞİLYURT / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 371,4173 371,5307 AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 370,9019 363,4443 ARAPGİR / Kerem Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 354,843 341,3032 DARENDE / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 362,3728 335,9087 BATTALGAZİ / Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 341,4879 335,5693 BATTALGAZİ / Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 341,2056 317,3882 BATTALGAZİ / Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 304,9977 308,6693 DARENDE / Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 294,4524 281,7827 YEŞİLYURT / Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 141,0464 279,6053 BATTALGAZİ / Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 167,2031 274,8272 BATTALGAZİ / Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 158,6596 255,4889 YEŞİLYURT / Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 239,6204 BATTALGAZİ / Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 206,4449 228,8705

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©