Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! LGS nasıl yapılacak?

LGS nasıl yapılacak? sınav soruları hangi konulardan olacak?, Sınav salonunda maske çıkarılacak mı?, LGS sınav giriş belgesi sınav salonunda hazır olacak mı? LGS korona virüs gölgesinde nasıl olacak verim alınacak mı ? Milyonlarca kişi bekliyordu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen duyurdu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS ile ilgili paylaşım yaptı.

Milyonlarca kişi bekliyordu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen duyurdu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS ile ilgili paylaşım yaptı. Selçuk 'Bir eğitimci ve baba olarak çocuklarımızın sağlığı için Bilim Kurulu ile istişare ederek her türlü önlemi aldığımızı bilmenizi isterim.' ifadesini kullandı.



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