0
0
0
0
0
0
0
0

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! LGS nasıl yapılacak?

LGS nasıl yapılacak? sınav soruları hangi konulardan olacak?, Sınav salonunda maske çıkarılacak mı?, LGS sınav giriş belgesi sınav salonunda hazır olacak mı? LGS korona virüs gölgesinde nasıl olacak verim alınacak mı ? Milyonlarca kişi bekliyordu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen duyurdu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS ile ilgili paylaşım yaptı.

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! LGS nasıl yapılacak?
31 Mayıs 2020 Pazar 00:06

Milyonlarca kişi bekliyordu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen duyurdu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS ile ilgili paylaşım yaptı. Selçuk 'Bir eğitimci ve baba olarak çocuklarımızın sağlığı için Bilim Kurulu ile istişare ederek her türlü önlemi aldığımızı bilmenizi isterim.' ifadesini kullandı.

iŞTE O PAYLAŞIM:

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 
 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ  File:Facebook Logo Mini.svg - Wikimedia Commons

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #lgs #LGS 2020 #lfgs korona tedbirleri
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber