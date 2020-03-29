Bakan Ziya Selçuk'tan LGS Sınavı Açıklaması LGS Sınavı Ertelenecek Mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk televizyon kanalındaki bir programda gündeme dair Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

LGS sınavının şuan için ertelenmeyeceğini gerekli tedbirler alınarak tam zamanında yapılmasının planlandığını söyleyen Ziya Selçuk Bşlim kurulunun kararları bizim için çok önemli şuan için bir erteleme söz konusu değil fakat bu demek değildir ki ertlenmeyecek, Öğrencielrimiz ve aileleri müsterih olsunlar biz en doğru kararı almak için çalışıyoru ve öğrencilerimizin tam zamnında gerekli tedbir ve önlerler alındıktan sonra risk oluşturmayacaksa sınavın zamanında yapılmasını arzu ediyoruz dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının satır başları;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalara temelde yatan kavram aslında güven diyerek başladı, insanların sisteme dünyaya güvenmesi aslında çok önemli. İnsanların problem çözme beceresi çok önemli. Eğer yeni bir karşılaşımla uyum kabiliyeti yüksekse o güven de artmaya başlıyor. Bu birlikte dünya olarak Türkiye olarak üstesinden gelebilmektir. Bu böyle gitmeyecek.

Uzakta eğitimle ilgili bir kaç yerde istasyonumuz var. Ana üssümüz burası Milli Eğitim Bakanlığı olarak şuana kadar bazı eksiklikler olsa da çok başarılı olarak uzaktan eğitimi sürdürüyoruz. Veriye dayalı eğitim, kanıta dayalı eğitim çok önemli. Her şeyi internet tabanlı yaparsak topluma erişimimiz sınırlanacak. Hem televizyon olsun hem internet olsun. Önceliğimizi televizyona verdik. Bunu yeterli gördük mü hayır.

Her Öğrenciye 8 GB ücretsiz internet verildi Bazı Operatörler bu 8 GB İnternete Eğitime Destek Olarak bir 8 GB daha İnteret verdi ve Toplam 16 GB İnternete ulaştırdı.

Her öğrencimizin sırasına okulun açıldığı gün bir çıkartma yapıştırdık. Bu sana uyar mı diye. Her bir çocuk kendi sırasında bunu gördü. Yüzde 100'e yakın televizyonda erişim var.

Virüs günlerinde uzaktan eğitim

Bir şey saklamakla bir yere varamayız. Şeffaf olmakta fayda var. Türkiye'nin hiç deneyimi yok, ilk kez bunu yapıyoruz. Önümüzdeki hafta çok daha rahat olacak Uzaktan eğitimi Çin'den sonra yapan ilk ülkeyiz. Bu sistemde şuana kadar bazı eksiklikler tespit edilir edilmez hızla çözülüyor ve uzaktan eğitimde şuana kadar çok başarılıyız. Alt yapı güçlendirme çalışmaları devam ediyor...

Açıklmalarında Bulundu

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