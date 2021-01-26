2021 yılı 6 haziran tarinde sözel ve sayısal olmak üzere 2 otorumdan gerçekleştirecek olan merkezi sınav liseslere geçiş sınavı LGS sınavında, 2021 yılında LGS sınavına girecek olan yüzbinlerce 8. sınıf öğrencileri için bu sayfada Türkiye’de yer alan bütün liselerin taban puanlarını siz değerli öğrencilerimiz için paylaşıyoruz.

İşte 2020 2021 Bütün Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

2021 LGS Sınav Tarihleri Ne Zaman Saat Kaçta MEB İçin Tıklayınız

2021 TÜM Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2021 TÜM Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2021 TÜM İmam Hatip Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2021 Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

İşte il il Türkiye’deki tüm Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

Liste şuanda Güncelleniyor Tek Tek Hepsinin En Güncel Taban Puanları Tespit Ediliyor En Kısa Zamanda Link Vereceğiz

2021 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB

ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Liste Şuanda En Doğru Bilgiler İçin Güncellenmektedir Takipte Kalınız