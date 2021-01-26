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2021 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB

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2021 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB
26 Ocak 2021 Salı 00:38
2021 yılı 6 haziran tarinde sözel ve sayısal olmak üzere 2 otorumdan gerçekleştirecek olan merkezi sınav liseslere geçiş sınavı LGS sınavında, 2021 yılında LGS sınavına girecek olan yüzbinlerce 8. sınıf öğrencileri için bu sayfada Türkiye’de yer alan bütün liselerin taban puanlarını siz değerli öğrencilerimiz için paylaşıyoruz.

İşte 2020 2021 Bütün Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

2021 LGS Konuları ve Soru Dağılımı İçin Tıklayınız

2021 LGS Sınav Tarihleri Ne Zaman Saat Kaçta MEB İçin Tıklayınız

2021 TÜM Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2021 TÜM Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2021 TÜM İmam Hatip Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2021 Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

İşte il il Türkiye’deki tüm Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

Liste şuanda Güncelleniyor Tek Tek Hepsinin En Güncel Taban Puanları Tespit Ediliyor En Kısa Zamanda Link Vereceğiz

  • 2021 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
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Kaynak: Kamu Saati Özel
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