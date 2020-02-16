Sabah saatlerinde 2020 LGS yani liseye geçiş sınavı için hazırlıklar nasıl geçiyor, 2020 LGS Sınavında binlerce öğrenci iyi bir lisede okumak için ter dökecek. En fazla kullanılan sosyal medya araçları Facebook ve Twitter üzerinden LGS sınavı ile ilgili yorumlar sınav yaklaştıkça artmaya başladı ve yüzbinlerce yorum yapıldı. 2020 LGS nasıl olacak? Sınav iptal edililebilir mi? Sınav nasıl geçecek? Sorularına yönelik adayların yorumları...

2020 LGS sosyal medya yorumları! 6 Haziran 2020 liseye geçiş sınavı nasıl Olacak?

Sabah saatlerinde 2020 LGS yani liseye geçiş sınavı için hazırlıklar nasıl geçiyor, 2020 LGS Sınavında binlerce öğrenci iyi bir lisede okumak için ter dökecek. En fazla kullanılan sosyal medya araçları Facebook ve Twitter üzerinden LGS sınavı ile ilgili yorumlar sınav yaklaştıkça artmaya başladı ve yüzbinlerce yorum yapıldı. 2020 LGS nasıl olacak? Sınav iptal edililebilir mi? Sınav nasıl geçecek? Sorularına yönelik adayların yorumları...

2019 LGS sınavında adaylar yapılan Yorumlara göre sınavda çok zorlanmış tı3 özel bölümün kolay olduğunu ama sayısal bölümündeki soruların uzunluğu Ayrıca zorlukları nedeniyle çok zaman harcamaları sebebiyle çok sayıda şikayet almıştı Peki 2020 yılında soru hazırlayan öğretmenlerimiz de bu sayfamızı takip etmektedir öğrenciler Axis onlara ne önerirsiniz lütfen yorum kısmına bunlarda belirtebilirsiniz

Milyonlarca öğrenci 2020 yılı LGS sınavına hazırlanıyor. Iyi bir liseye girmek isteyen öğrenciler LGS Sınavı için Gece gündüz demeden çalışmaya başladılar. Peki 2020 yılı LGS Sınavı ile ilgili öğrenciler ne düşünüyor? Sosyal medya üzerinden bu konu hakkında birçok öğrencimiz çok fazla yorum yaptı. Sizce 2020 yılı sınavını zor mu yoksa kolay mı olacak? LGS sınavında hangi türden sorular çıkmalı gibi yorumlarınızı aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz? Sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşacak LGS Sınavı 6. Haziran 2020 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav zor mu kolay mı konusunu yine bu başlık altında birleştireceğiz ve bu başlık altında yorumlarınızı almaya başlayacağız. Sizde 2020 yılında LGS sınavında nasıl bir yol haritası çizmeniz gerektiğini öğrenmek istiyorsanız yorumları takip edebilirsiniz. Ayrıca diğer Arkadaşlarınıza yapabileceğiniz tavsiyeler onlar için de çok önemli olabilir. Lütfen yorum kısmında belirtiniz.

Sevgili öğrenciler 2020 yılı Lgs Sınavı derlerin konu dağılımlarına aşağıdaki linlerden ulaşabilirsiniz herkese başarılar dileriz..