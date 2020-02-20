2020 LGS Ankara Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları LGS-MEB

2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Ankara Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları kaç, Ankara nitelikli liseler, Ankara’ da en yüksek puanla ve en düşük puanla öğrenci alımı yapan liseler, Ankara’ daki Fen liseleri, Anadolu lisesleri ve Teknis meslek liseleri ve Ankara Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları, Ankara ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Ankara’ da Liselere Giriş Sınavı LGS Yapacak Liseler, Ankara Lise taban Puanları hepsi Detaylar haberde..
2020 LGS Adana Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Ankara'daki Bütün Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları
2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Ankara ilimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Ankara Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Ankara Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Ankara Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, Ankara Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Ankara Başkentimiz yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Ankara ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Ankara‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Ankara’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaat.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
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Sevgili Öğrenciler Aradığınız Liseyi hemen Bulmak İçin CTRL+F tuşlarına Basarak Arama Sekmesinden Hızlı bir şekilde bulabilirsiniz..!!!
İşte Ankara Liselerinin 2019 Yılı Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|495,1
|0,09
|0,01
|ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|330
|484,21
|0,72
|0,01
|ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|483,71
|0,75
|0,09
|ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|475,27
|1,48
|0,72
|ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|474,76
|1,53
|0,2
|ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|470,76
|1,93
|0,2
|ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|469,34
|2,07
|0,11
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|468,21
|2,19
|0,25
|ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|463,2
|2,73
|1,68
|ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|461,45
|2,94
|0,11
|ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|459,06
|3,22
|0,81
|ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|457,35
|3,43
|2,28
|ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|450,49
|4,33
|2,1
|ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|450,23
|4,36
|2,2
|ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|448,93
|4,53
|1,45
|ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|447,58
|4,71
|2,22
|ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,1
|4,78
|3,3
|ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|443,04
|5,35
|2,92
|ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Çince
|60
|441,76
|5,54
|3,94
|ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|441,16
|5,63
|2,78
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|438,53
|6,02
|2,15
|ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|437,02
|6,25
|0,93
|ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|435
|6,56
|0,81
|ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|432,79
|6,91
|0,54
|ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|431,16
|7,16
|1,25
|ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|430,12
|7,33
|2,67
|ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|429
|7,5
|0,63
|ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|428,71
|7,55
|2,85
|ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|427,59
|7,73
|2,38
|ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|425,47
|8,08
|0,46
|ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|420,98
|8,85
|4,72
|ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|416,8
|9,58
|5,44
|ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|415,88
|9,75
|2,09
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|413,27
|10,22
|1,74
|ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|412,51
|10,36
|1,84
|ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|411,97
|10,46
|0,11
|ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|411,19
|10,61
|5,53
|ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|407,72
|11,28
|2,6
|ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|401,17
|12,62
|8,09
|ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|398,5
|13,18
|6,75
|ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|396,65
|13,58
|8,39
|ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|395,68
|13,8
|2,56
|ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|395,39
|13,86
|7,24
|ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|395,27
|13,89
|6,41
|ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|389,27
|15,24
|8,61
|ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|387,35
|15,7
|6,53
|ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|378,93
|17,75
|7
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|378,11
|17,96
|9,25
|ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|371,57
|19,72
|7,9
|ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|368,08
|20,69
|12,44
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|366,15
|21,22
|2,77
|ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|364,04
|21,82
|7,65
|ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|360,83
|22,78
|12,87
|ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|359,47
|23,19
|6,97
|ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|358,39
|23,51
|8,09
|ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|356,58
|24,07
|8,58
|ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|356,04
|24,23
|11,48
|ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|355,86
|24,29
|7,25
|ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|353,46
|25,05
|5,8
|ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|352,4
|25,4
|5,82
|ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|341,95
|28,87
|8,89
|ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|341,7
|28,96
|19,14
|ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|338,54
|30,07
|13,05
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|336,72
|30,7
|15,49
|ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|336,08
|30,93
|9,43
|ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|335,89
|31
|12,87
|ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|335,51
|31,13
|8
|ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|329,31
|33,39
|17,19
|ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|325,95
|34,63
|8,59
|ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|322,75
|35,86
|15,4
|ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|321,21
|36,46
|7,67
|ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,46
|36,75
|14,68
|ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|319,12
|37,27
|21,51
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|312,43
|39,93
|19,3
|ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,49
|40,72
|16,47
|ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,22
|40,83
|13,5
|ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,15
|40,86
|21,09
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,1
|40,88
|15,92
|ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|309,3
|41,21
|11,77
|ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|308,16
|41,69
|8,88
|ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|306,59
|42,33
|19,5
|ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|299,46
|45,34
|17,84
|ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|298,59
|45,72
|25,41
|ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|297,77
|46,07
|26,52
|ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,79
|46,93
|25,65
|ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|290,83
|49,1
|24,58
|ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|290,32
|49,32
|19,82
|ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|289,94
|49,49
|18,24
|ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|289,43
|49,72
|26,09
|ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|286,85
|50,86
|16,48
|ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|279,69
|54,08
|18,9
|ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|273,76
|56,79
|30,91
|ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|269,96
|58,56
|25,31
|ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|258,48
|63,95
|33,28
|ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|258,41
|63,98
|25,43
|ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|256,71
|64,79
|24,22
|ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|256,06
|65,1
|35
|ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|245,21
|70,28
|13,4
|ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|30
|244,82
|70,47
|12,75
|ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|214,33
|85,24
|39,68
|ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|184,7
|96,5
|45,73
İşte Ankara Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
2019
|2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim
|ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|0,12
|0,01
|YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|330
|0,93
|0,11
|PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|1,22
|0,18
|YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|1,65
|0,39
|ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|2,16
|0,15
|ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|2,18
|0,13
|ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|2,25
|0,77
|ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|2,92
|1,13
|KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|2,98
|0,44
|ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|3,27
|0,26
|ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|3,97
|0,59
|ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|4,10
|2,30
|ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|4,26
|2,34
|KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|4,79
|2,74
|ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|4,99
|3,27
|ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|5,19
|3,49
|SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|5,65
|2,47
|ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|5,77
|3,24
|KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|6,26
|1,73
|ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Çince
|60
|6,48
|4,37
|POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|6,92
|0,23
|ALTINDAĞ / Ankara Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|7,05
|3,74
|GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|7,58
|3,11
|ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|7,72
|1,39
|YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|8,25
|0,12
|YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|8,32
|0,12
|KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|8,34
|1,59
|ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|9,31
|0,54
|MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|9,58
|3,92
|ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|10,37
|4,55
|YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|12,47
|2,85
|KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|12,91
|4,79
|ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|13,49
|4,51
|KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|13,64
|3,71
|ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|15,43
|0,34
|YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|15,60
|7,45
|BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|16,31
|1,43
|ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|16,61
|0,30
|ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|16,89
|5,82
|SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|17,32
|5,74
|KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|17,72
|8,17
|ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|18,98
|8,08
|YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|23,18
|3,52
|ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|23,26
|8,24
|MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|23,88
|9,80
|PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|24,87
|8,46
|ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|25,22
|16,04
|ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|26,21
|1,36
|KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|26,46
|6,42
|ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|26,88
|6,93
|YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|27,09
|15,84
|KIZILCAHAMAM / Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|27,74
|9,11
|YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|28,06
|3,84
|NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|28,70
|4,81
|ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|28,97
|12,53
|MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|30,61
|10,79
|KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|30,92
|8,67
|SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32,08
|13,78
|YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32,52
|16,98
|ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32,97
|13,23
|ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|33,61
|2,92
|GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|34,21
|5,56
|KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|34,44
|8,85
|KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|34,94
|15,50
|POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|36,04
|8,61
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|36,34
|16,06
|GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|36,74
|8,63
|ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|37,54
|17,45
|KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|37,77
|17,99
|MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|38,37
|19,82
|KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|38,77
|14,26
|PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|39,52
|13,97
|SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|39,98
|9,05
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|40,22
|14,71
|ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|40,28
|22,30
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|40,41
|18,80
|ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|44,96
|18,43
|KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|45,92
|15,27
|SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|46,07
|26,34
|YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|46,96
|18,97
|ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|46,97
|18,94
|GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|47,85
|19,04
|YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|48,37
|21,34
|ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|48,85
|12,54
|MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|52,14
|25,88
|ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|53,34
|26,67
|YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|54,55
|23,83
|ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|57,23
|15,62
|ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|59,46
|7,31
|YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|72,34
|25,58
|NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|87,37
|30,39
|MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|94,13
|33,64
|AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|30
|94,51
|7,87
|ÇANKAYA / Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30(*)
|(**)
|(**)
|ÇANKAYA / Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60(*)
|(**)
|(**)
|ÇANKAYA / Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30(*)
|(**)
|(**)
|ÇANKAYA / Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60(*)
|(**)
|(**)
|ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|(**)
|(**)
|ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|(**)
|(**)
|YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30(*)
|(**)
|(**)
|YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Rusça
|30(*)
|(**)
|(**)
|YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30(*)
|(**)
|(**)
|YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Rusça
|30(*)
|(**)
|(**)
|YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
|YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
|YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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