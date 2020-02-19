2020 LGS Adana Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları LGS-MEB

2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Adana Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları kaç, Adana nitelikli liseler, Adana’ da en yüksek puanla ve en düşük puanla öğrenci alımı yapan liseler, Adana’ daki Fen liseleri, Anadolu lisesleri ve Teknis meslek liseleri taban puanları, Adana ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Adana’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler, Detaylar haberde..

2020 LGS Adana Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB

2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdedn hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Adana ilimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Adana Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Adana Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Adana Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Adana İlimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Adana ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Adana ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Adana’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaat.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

İşte Adana Liselerinin Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları ;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 487,97 0,46 0,01 ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 476,54 1,35 0,46 ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 468,39 2,16 0,38 ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 463,91 2,66 2,16 ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 459,42 3,19 2,29 ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 454,9 3,74 0,38 ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 452,59 4,04 3,21 ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 450,75 4,29 1,87 ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 450,27 4,35 2,68 ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 444,05 5,21 2,78 ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 437,49 6,18 4,36 ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 425,94 8 4,03 ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 424,99 8,16 4,38 ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 420,5 8,94 4,87 ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 414,29 10,04 0,01 ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 412,94 10,28 3,89 ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 412,93 10,28 6,31 ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 389,9 15,09 7,43 ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 389,78 15,12 3,49 ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 374,81 18,83 6,33 ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 369,96 20,17 12,55 ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 322,78 35,85 10,34 ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 308,51 41,54 13,9 ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 300,02 45,1 11,24 ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 296,98 46,42 20,86 ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 294,78 47,35 20,45 ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 290,81 49,11 8,17 ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 281,49 53,26 11,26 ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 280,38 53,77 26,06 ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,84 56,76 22,59 ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 269,75 58,67 10,93 ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 258,3 64,03 37,15 ADANA / SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 250,38 67,81 29,56 ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 236,76 74,32 38,5 ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 234,49 75,45 33,59 ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 229,47 77,9 22,11 ADANA / SEYHAN / Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 180 222,14 81,49 6,55 ADANA / SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 210,91 86,81 23,95 ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 198,35 92,22 31,98 ADANA / YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 194,23 93,71 45,33 ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 176,97 97,99 38,55 ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 160,7 99,43 36,71

İşte Adana Liselerinin 2018 Yüzdelik Dilimleri ;

Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont.

2019 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim 20264 SEYHAN / Adana Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 0,64 0,01 25660 SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,46 0,64 24094 ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 2,37 0,61 23534 ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 2,95 2,38 25867 KOZAN / Kozan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 4,09 0,30 25675 ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 4,32 2,53 23535 SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 4,49 2,47 25705 CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 5,42 1,34 25655 ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 5,43 3,67 25680 ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 6,43 2,51 25734 YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 6,95 4,51 25764 SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 8,75 5,08 25731 SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 10,15 4,83 25733 YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 10,16 4,51 25763 KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 10,77 4,17 25735 YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 12,21 5,77 37985 ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 13,09 0,55 26003 SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 16,40 5,25 25670 CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 18,38 5,49 20436 SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 21,16 8,99 25700 CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 21,31 9,34 21074 CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 42,59 22,25 21075 KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 42,78 16,80 37984 SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 44,35 13,30 20433 ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 46,94 22,58 20432 ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 49,36 10,23 20434 ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 52,74 22,48 20616 SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 53,84 19,27 21077 SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 54,07 16,10 20274 YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 58,33 8,86 21017 YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 63,32 17,75 20431 CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 63,38 25,82 21040 SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 71,20 31,63 20269 SEYHAN / Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 180 72,34 6,47 21078 SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 74,53 30,57 20461 SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 75,62 26,37 20437 YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 77,49 18,43 21076 SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 80,74 33,33 20621 SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 81,48 31,59 20435 SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 99,72 32,71 21037 KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 (**) (**) 26763 SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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