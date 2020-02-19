2020 LGS Adana Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları LGS-MEB

2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Adana Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları kaç, Adana nitelikli liseler, Adana’ da en yüksek puanla ve en düşük puanla öğrenci alımı yapan liseler, Adana’ daki Fen liseleri, Anadolu lisesleri ve Teknis meslek liseleri taban puanları, Adana ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Adana’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler, Detaylar haberde..
2020 LGS Adana Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdedn hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Adana ilimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Adana Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Adana Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Adana Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Adana İlimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Adana ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Adana ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Adana’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaat.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
İşte Adana Liselerinin Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları ;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|487,97
|0,46
|0,01
|ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|476,54
|1,35
|0,46
|ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|468,39
|2,16
|0,38
|ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|463,91
|2,66
|2,16
|ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|459,42
|3,19
|2,29
|ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|454,9
|3,74
|0,38
|ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|452,59
|4,04
|3,21
|ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|450,75
|4,29
|1,87
|ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|450,27
|4,35
|2,68
|ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|444,05
|5,21
|2,78
|ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|437,49
|6,18
|4,36
|ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|425,94
|8
|4,03
|ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|424,99
|8,16
|4,38
|ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|420,5
|8,94
|4,87
|ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|414,29
|10,04
|0,01
|ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|412,94
|10,28
|3,89
|ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|412,93
|10,28
|6,31
|ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|389,9
|15,09
|7,43
|ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|389,78
|15,12
|3,49
|ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|374,81
|18,83
|6,33
|ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|369,96
|20,17
|12,55
|ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|322,78
|35,85
|10,34
|ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|308,51
|41,54
|13,9
|ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|300,02
|45,1
|11,24
|ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|296,98
|46,42
|20,86
|ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|294,78
|47,35
|20,45
|ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|290,81
|49,11
|8,17
|ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|281,49
|53,26
|11,26
|ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|280,38
|53,77
|26,06
|ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|273,84
|56,76
|22,59
|ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|269,75
|58,67
|10,93
|ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|258,3
|64,03
|37,15
|ADANA / SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|250,38
|67,81
|29,56
|ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|236,76
|74,32
|38,5
|ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|234,49
|75,45
|33,59
|ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|229,47
|77,9
|22,11
|ADANA / SEYHAN / Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|180
|222,14
|81,49
|6,55
|ADANA / SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|210,91
|86,81
|23,95
|ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|198,35
|92,22
|31,98
|ADANA / YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|194,23
|93,71
|45,33
|ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|176,97
|97,99
|38,55
|ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|160,7
|99,43
|36,71
İşte Adana Liselerinin 2018 Yüzdelik Dilimleri ;
|Tercih Kodu
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
2019
|2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim
|20264
|SEYHAN / Adana Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|0,64
|0,01
|25660
|SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|1,46
|0,64
|24094
|ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|2,37
|0,61
|23534
|ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|2,95
|2,38
|25867
|KOZAN / Kozan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|4,09
|0,30
|25675
|ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,32
|2,53
|23535
|SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|4,49
|2,47
|25705
|CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|5,42
|1,34
|25655
|ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|5,43
|3,67
|25680
|ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|6,43
|2,51
|25734
|YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|6,95
|4,51
|25764
|SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|8,75
|5,08
|25731
|SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|10,15
|4,83
|25733
|YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|10,16
|4,51
|25763
|KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|10,77
|4,17
|25735
|YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|12,21
|5,77
|37985
|ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|13,09
|0,55
|26003
|SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|16,40
|5,25
|25670
|CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|18,38
|5,49
|20436
|SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|21,16
|8,99
|25700
|CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|21,31
|9,34
|21074
|CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|42,59
|22,25
|21075
|KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|42,78
|16,80
|37984
|SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|44,35
|13,30
|20433
|ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|46,94
|22,58
|20432
|ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|49,36
|10,23
|20434
|ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|52,74
|22,48
|20616
|SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|53,84
|19,27
|21077
|SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|54,07
|16,10
|20274
|YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|58,33
|8,86
|21017
|YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|63,32
|17,75
|20431
|CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|63,38
|25,82
|21040
|SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|71,20
|31,63
|20269
|SEYHAN / Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|180
|72,34
|6,47
|21078
|SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|74,53
|30,57
|20461
|SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|75,62
|26,37
|20437
|YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|77,49
|18,43
|21076
|SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|80,74
|33,33
|20621
|SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|81,48
|31,59
|20435
|SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|99,72
|32,71
|21037
|KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
|26763
|SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
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