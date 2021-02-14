Uğruna türküler yazılan kent Estergon | Osmanlı İmpartorluğunun En Uzak Kalesi

Estergon, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye 60 kilometre mesafede ülkenin kuzey batısında Tuna nehri kıyısında yer alır. 13. yüzyıldaki Moğol İstilâsı'na kadar Macarların başkenti olan Estergon, Osmanlı'nın da Avrupa'da ulaştığı en uç sınır noktalarından biri olma özelliği taşıyor. Adına türküler yazılan Estergon, 1683 yılında Avusturyalıların eline geçti ve Macaristan bağımsızlığını ilân edene kadar bu durum devam etti.
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Macaristan'ın kuzeybatısında yer alan Estergon geçmişte sahip olduğu tarihsel önemini günümüze de taşımayı başarmıştır. Tuna nehri kıyısındaki kent Macarlar kadar Türk tarihi için de büyük bir öneme sahip. Avrupa'nın ortasındaki bu tarihi kenti birlikte keşfetmeye başlayalım.
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Estergon kenti, Macarların tarihi başkenti olarak ulus bilincinde önemli bir yere sahip. 13. yüzyılda Avrupa'nın ortalarına kadar ulaşan Moğol İstilâsı'na kadar Macar Krallığı'nın başkenti olan Estergon, 1241 yılında sonra ülkenin sadece dini merkezi olarak kaldı.
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Bu tarihte Kral 4. Bela başkenti Budin'e taşıyınca Estergon, dini ağırlıklı bir kimlik kazandı. Ancak tarihsel ve dini rolü nedeniyle önemini hiçbir zaman kaybetmedi. Bölgenin imarı Macarlar için her zaman büyük öneme sahiptir. Estergon, günümüzde de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir şehirdir.
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Estergon'un karşı yakasında Slovakya sınırları yer alır. Macaristan ile Slovakya'yı bu noktada Tuna nehri ayırır. Osmanlı döneminde Ciğerdelen adıyla anılan Slovakya'nın Şturovo kenti, Estergon'un hemen karşı kıyısında yer alır.
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İki kenti ve ülkeyi Marie Valerie Köprüsü ayırır. Ancak tarihte Şturovo'da Macaristan'ın bir parçasıydı. Hatta Osmanlı yönetiminde de bu iki kent aynı eyaletin parçasıydı. Bölge aynı zamanda Osmanlı'nın Avrupa içlerindeki en uç noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
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Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı hakimiyetine giren Estergon, 1683 yılına kadar kısa aralıklar dışında Osmanlı toprağı olarak kaldı. İmparatorluğun Avrupa'daki önemli bir kalesi görevini üstlenen kale ordu için de önemli bir merkez konumundaydı.
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2. Viyana Kuşatması'nın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Osmanlı'nın elinden çıkan Estergon Avusturya-Macaristan'ın bir parçası haline geldi. 1918'de Macaristan'ın bağımsızlığını ilân etmesinin ardından da bu ülkenin Tuna nehri kıyısındaki bir sınır kenti oldu.
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Estergon denince akla ilk gelen yer elbette kentle aynı adı taşıyan tarihi kale. Osmanlı döneminde de çok önemli bir askeri üs olan Estergon Kalesi, uğruna bugünde söylenen ünlü türküye konu olmuştur. Öyle ki kalenin bir benzeri 2005 yılında Ankara'ya inşa edilmiştir.
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Günümüzde yaklaşık 31 bin kişinin yaşadığı Estergon, özellikle hafta sonu günübirlik gezilerin uğrak rotalarından biri konumundadır. Macar tarihinde taşıdığı önem nedeniyle kent, ülkenin dört bir yanından ziyaretçi çekmektedir.
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