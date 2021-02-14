Uğruna türküler yazılan kent Estergon | Osmanlı İmpartorluğunun En Uzak Kalesi

İki kenti ve ülkeyi Marie Valerie Köprüsü ayırır. Ancak tarihte Şturovo'da Macaristan'ın bir parçasıydı. Hatta Osmanlı yönetiminde de bu iki kent aynı eyaletin parçasıydı. Bölge aynı zamanda Osmanlı'nın Avrupa içlerindeki en uç noktalarından biri olarak öne çıkıyor.