Salatalıktan Hangi hayvan korkar? peki korkmasının sebebi ne?

Sosyal medyaya yüklenen videolarda, sahibinin yere koyduğu salatalığı bir anda fark eden kedilerin verdiği tepkiler izleyenleri güldürüyor. Peki, kediler salatalıktan neden korkar? İşte cevabı...

Kedilerin salatalıktan korkma huyunu bir çoğumuz bilmiyoruzdur ama aslında durumun salatalıkla alakası yok. Kediler son derece keskin refleksli ve atik hayvanlardır.

TAMAMEN REFLEKS

Bu özelliklerini onları tehlikeden biran önce uzaklaştırmak için kullanırlar. Normalde salatalık veya muzu karşı cepheden gören kediler bunlardan korkmayacaklardır. Ancak göz ucuyla gördükleri ve birden farkettikleri bu tip nesnelere karşı korkmaları, bu nesneleri kendilerine tehdit oluşturabilecek hayvanlar (yılan, vs.) olarak görmelerindendir.

BİR DİĞER TEHDİT: MUZ

Çünkü yaradılış olarak kediler genlerinde yılan vb. gibi yırtıcı hayvanlara karşı irkilme ve refleks duyuları barındırırlar. Bu sebepten ötürü muz ve salatalık gibi sivri ve doğanın renklerini barındıran nesnelere karşı duyarlıdırlar.