Mizontropi Nedir Kime Denir?

Mizontropi nedir?

Mizontropi; şahıslardan varlıklardan ve o kişilerin hal ve hareketlerinden davranışlarından kaçan, ürken korkan kimselere denir.

Mizontropi'nin tanımı korkmak ürkmek ve çekinmektir. Daha fazla da güvensizlik duygusuyla anlatılabilecek bu tanım , psikolojik yaşanan bir olaydır . Mizantropi, insanlardan soğumak nefret etmek demek. Yani bir nevi hümanizmin tam aksini anlatır .

Bu İnsanlar , doğası yapısı gereği kötü olduğunu aklında yorar . iyi olmayan bir canlı istemeden de olsa kötü hareket eder , yapılan kötülüklere göz yumar. aldırış etmez