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Mizontropi Nedir Kime Denir?

Mizontropi nedir ? Mizontropi Kime Denir Eş değer Sözcükleri nelerdir ? Sizin İçin Derledik..

Mizontropi Nedir Kime Denir?
10 Şubat 2020 Pazartesi 22:00

Mizontropi nedir?

Mizontropi; şahıslardan varlıklardan ve o kişilerin hal ve hareketlerinden davranışlarından kaçan, ürken korkan  kimselere denir.

Mizontropi'nin tanımı korkmak  ürkmek ve çekinmektir. Daha fazla da güvensizlik duygusuyla anlatılabilecek bu tanım , psikolojik yaşanan bir olaydır . Mizantropi, insanlardan  soğumak nefret etmek demek. Yani bir nevi hümanizmin tam aksini anlatır .

Bu İnsanlar , doğası yapısı gereği  kötü olduğunu aklında yorar . iyi olmayan bir canlı istemeden de olsa kötü hareket eder , yapılan kötülüklere göz yumar. aldırış etmez


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Mizontropi nedir
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