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Kozmopolit Nedir ?Kozmopolitan Kime Denir

Kozmopolit; değişik uluslardan, ırklardan olan kimseleri bir araya getiren, barındıran, kapsamaya denir.

Kozmopolit Nedir ?Kozmopolitan Kime Denir
Kamusaati
Kamusaati
03 Kasım 2022 Perşembe 10:05

Kozmopolit Nedir

Kozmopolit; değişik uluslardan, ırklardan olan kimseleri bir araya getiren, barındıran, kapsamaya denir.

Kozmopolitan,  Kozmopolit, ya da kozmopolitan genel olarak bir kişi ya da yerin ulusal niteliklerini yitirmesi ve daha evrensel bir anlayışın etkisi altında olması durumudur. Yunanca cosmos (evren) ve polis (kent) kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir terimdir.

Türk Dil Kurumu'na göre ise, "Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran yer veya ulusal özelliklerini yitirmiş kimse" anlamına gelmektedir.

DÜNYA VATANDAŞLIĞI

Kozmopolitan, birden çok kökenden oluşan ve bunların tek bir tanesini değil  tamamını kabullenmiş kişidir

Örneğin; Babası Alman, annesi Rus, bakıcısı Fransız ve yaşadığı yer Çin olan biri ve bütün bu ailesel ve çevresel faktörlerden birine odaklanmak yerine her birine ayrı ayrı önem ve değer veren kişidir.

Kozmopolit nedir

AYRIMCILIĞI REDDEDER

Kozmopolitan kişiler genel olarak bölücülüğe, ırkçılığa, bireylere, toplumlara ve kültürel miraslara ve saygısızlığı kabullenmeyen kimsedir, bir kozmopolitan için her insan, her devlet, her ırk değerli olabilir, her görüş, her düşünce, her fikir değerli niteliktedir

EVRENİN YURTTAŞI

Kozmopolitik dünya yurttaşlığı; insanın ya da bireyin toplum veya tür olarak tüm bir insanlığı, vatan olarak da tüm bir evreni görmesi gerektiğini benimseyen görüş...

İnsanın kendisini evrenin bir vatandaşı  olarak sayması gerektiğinin savunusu, ilk önce İlk Çağ Yunan felsefesinde, özellikle de kinikler, stoacılar ve sofistler tarafından savunulan bir ahlak anlayışıdır.

Kozmopolit nedir


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kozmopolit
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