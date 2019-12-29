Kadir Savun ölüm yıldönümü - Kadir Savun Kimdir?

Kadir Savun Kimdir ? Kadir Savun Kimdir ?, Kadir Savun filimleri, Kadir Savun hayatı ve biyografisi, Kadir Savun mezarı nerede ?, Daha sonraki yıllarda birçok filmden de tanıyacağımız Kadir Savun'un başarılı bir sinema hayatı oldu. 100'ün üzerinde yapımında rol aldığı Yeşilçam'ın önde gelen karakter oyuncularından biriydi. Sağlam, gururlu ve güvenilir karakterlerin vazgeçilmez oyuncusuydu Detaylar Haberde..

Kadir Savun, 15 Ağustos 1926 yılında Erzincan'ın İliç ilçesi Doruksaray köyünde doğdu. Emniyet mensubu olan babasının tayini ile çok küçük yaşta İstanbul'a geldi. Kabataş lisesinde okudu fakat okulu yarıda bıraktı. Kadir Savun'un sinemada ilk rol aldığı film 1949 yapımı 1949 Üvey Baba filmiydi. Burada Jandarma Ast. Subay rolünü canlandırdı.

Daha sonraki yıllarda birçok filmden de tanıyacağımız Kadir Savun'un başarılı bir sinema hayatı oldu. 100'ün üzerinde yapımında rol aldığı Yeşilçam'ın önde gelen karakter oyuncularından biriydi. Sağlam, gururlu ve güvenilir karakterlerin vazgeçilmez oyuncusuydu.

Aynı dönemde kötü adam karakterleriyle ünlenen ve 'halkın nefret ettiği adam' olan Erol Taş'ın zıt kutubuydu. Merhamet, sadakat ve vefa gibi duyguları aşılardı izleyenlere. Önemli filmleri arasında 'Kızılırmak Karakoyun', 'Yumurcak' serisi, 'Güler misin, Ağlar mısın', 'Deli Yusuf', 'Görünmeyen Düşman', 'Bodrum Hakimi', 'Kader Bağlayınca', 'Zübük', 'Vatandaş Rıza', 'Arkadaşım', 'Güneş Doğarken', 'Varyemez', 'Fahriye Abla', 'Arabesk', 'Senede Bir Gün', 'Dila Hanım', 'İmparator' sayılabilir.

Bazen mutevazı bir balıkçı, bazen demirci bazen de marangoz rolünde çıkardı sevenlerinin karşısına. Hiçbir zaman kötü roller oynamadı, ama hiçbir zaman başrol de oynamayadı. Bu konuda akranı Hulusi Kentmen ile aynı kaderi paylaşıyorlardı. Kadir Savun, 10 Ekim 1995 tarihinde vefat etti. Kabri, Feriköy Mezarlığındadır.