CB Kültür Politikaları Kurulundan Türkçe kelime önerileriKurul, Pandemi ne demek, peak ne demek?, Entübe ne demek, immün ne demek, pnömi ne demek, filyasyon ne demek, sorularını hemen hemen herkes korona virüs salgınından sonra aramaya başladı, Bu kelimeler şuan ülkemizde en çok arannan kelimeler arasında bu kapsamda Cumhur başkanlığı Kültür ve sanat Politikaları kurulu bu kelimelerin yerine türkçelerini kullanmayı önerdi ilerleyen günlerde bu kelimelerin yerini Türkçe kelimeler alabilir Detaylar haberde...
CB Kültür Politikaları Kurulundan Korona Virüs Tanımlamalarında Türkçe Kelime Önerileri
CB Kültür Politikaları Kurulundan Türkçe kelime önerileriKurul, Pandemi ne demek, peak ne demek?, Entübe ne demek, immün ne demek, pnömi ne demek, filyasyon ne demek, sorularını hemen hemen herkes korona virüs salgınından sonra aramaya başladı, Bu kelimeler şuan ülkemizde en çok arannan kelimeler arasında bu kapsamda Cumhur başkanlığı Kültür ve sanat Politikaları kurulu bu kelimelerin yerine türkçelerini kullanmayı önerdi ilerleyen günlerde bu kelimelerin yerini Türkçe kelimeler alabilir Detaylar haberde...
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili, "pandemi" yerine "salgın", "bulaş" yerine "bulaşı", "peak" yerine "zirve", "entübe" yerine "solunum", "droplet" yerine "damlacık", "immün" yerine "bağışıklık", "pnömoni" yerine "zatürre", "filyasyon" yerine "türevi, türevsel" kelimelerinin kullanımını önerdi.
Kurul, koronavirüs nedeniyle kullanımı artan bazı kelimelerin Türkçe karşılıklarını hatırlatmak amacıyla bir açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, "pandemi" yerine "salgın", "bulaş" yerine "bulaşı", "peak" yerine "zirve", "entübe" yerine "solunum", "droplet" yerine "damlacık", "immün" yerine "bağışıklık", "pnömoni" yerine "zatürre", "filyasyon" yerine "türevi, türevsel" kelimelerinin kullanımı önerildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgını dolayısıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok meslek erbabı vatandaşımız canla başla görev yaparak sağlıklı bir toplum için çabalamaktadır. Başta sağlık personelimiz olmak üzere özverili gayretleri dolayısıyla bize asil bir millet ve yüksek bir medeniyet olduğumuzu yeniden hatırlatan herkese binlerce teşekkür ederiz. Bu vesileyle pek çok hekim ve bilim insanının gerek iletişim vasıtaları, gerekse sosyal medya aracılığıyla yaptıkları bilgilendirme görevi en az hastane hizmetleri kadar değerli ve önemlidir. Öte yandan insanımızın sağlıklı bir beden kadar sağlıklı bir kültür ortamına da ihtiyacı olduğu aşikardır. Bu vesileyle bilhassa iletişim vasıtaları dolayısıyla salgın ve koronavirüs konusunda bedensel sağlığımıza yönelik konuşma ve tavsiyeleriyle bizleri aydınlatan hekimlerimiz ve bilim insanlarımızdan -binlerce şükranımızı yineleyerek- kültürel sağlığımız söz konusu olduğunda da güzel dilimizin imkanlarını kullanmalarını, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu adına hassaten rica ediyor, konuya ilişkin lügatçeyi saygıyla sunuyoruz."
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