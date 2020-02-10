Çaçaron nedir Kime denir?

Çaçaron nedir Kime denir? Eş değer Sözcükleri nelerdir ? Sizin İçin Araştrdık..

Çaçaron, Sürekli konuşan hiç susmak bilmeyen karşısındakini dinlemeyen geveze hareket eden kişilere verilen isimdir.

Gevezelik İtalyanca olan isim ile çaçaron; çenesi düşük gereksiz konuşan,boş konuşan çevresindeki kişilere gevezeliğiyle usandıran şahıslardır .

Çiçero (MÖ 106-43), tarih itibariyle güzel konuşan ya da hitabet sanatının kurucusudur. Öyle ki, Çiçero konuştuğunda ikna edemeyeceği kimse yer almıyormuş.

Çaçaron da Çiçero'nun hitabet yeteneğinden ilham alarak , günümüze kadar gelebilir. günümüzde her ne kadar bu sözcüğün kullanılması bitmiş olmasa da onun yerine geveze, çenesi düşük tabirleri daha yaygın ağızdan çıkıyor. bu ismin bir diğer adı latincede demagog dur.

EŞ DEĞER SÖZCÜKLER

Çaçaronla günümüzde eş değer anlamda kullanılan başka kelimeler de vardır. Bunları; çelçene, çenesi kuvvetli, çenebaz, bizlah, lakırdı ebesi, boşboğaz, çeneli olarak sayabiliriz.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©