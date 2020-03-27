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KPSS Sınavıda Ertelendi! İşte Ertelenen ÖSYM Sınavları ve Başvuru Tarihleri

Ülkemizde alınan corona virüsü önemleri kapsamında geçtiğimiz Günlerde ÖSYM birçok sınavın ertelendiğini duyurmuştu. Ösym tarafından Kpss sınavıda ertelendi, Kpss sınav tarihi 2020 Yks Sınavı ertelendimi Yks Sınav Tarihi ne zaman?, lgs Sınavı ertelendimi lgs Sınav Tarihi ne zaman?, ÖABT Sınavı ertelendimi ÖABT Sınav Tarihi ne zaman?, ALES/1 Sınavı ertelendim ALES/1 Sınav Tarihi ne zaman? VE E-KPSS, DGS KPSS-A, YDS, İSG KPSS ORTAÖĞRETİM, KPSS ÖNLİSANS SINAVLARI YENİ TARİHLERİ VE SINAV TARİHLERİ

KPSS Sınavıda Ertelendi! İşte Ertelenen ÖSYM Sınavları ve Başvuru Tarihleri
27 Mart 2020 Cuma 14:07

KPSS Sınavıda Ertelendi! İşte Ertelenen ÖSYM Sınavları ve Başvuru Tarihleri

Ülkemizde alınan corona virüsü önemleri kapsamında geçtiğimiz Günlerde ÖSYM birçok sınavın ertelendiğini duyurmuştu. Ösym tarafından Kpss sınavıda ertelendi, Kpss sınav tarihi 2020 Yks Sınavı ertelendimi Yks Sınav Tarihi ne zaman?, lgs Sınavı ertelendimi lgs Sınav Tarihi ne zaman?, ÖABT Sınavı ertelendimi ÖABT Sınav Tarihi ne zaman?, ALES/1 Sınavı ertelendim ALES/1 Sınav Tarihi ne zaman? VE E-KPSS, DGS KPSS-A, YDS, İSG KPSS ORTAÖĞRETİM, KPSS ÖNLİSANS SINAVLARI YENİ TARİHLERİ VE SINAV TARİHLERİ


Kaynak: Kamu Saati Özel
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