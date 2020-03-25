KPSS Sınavı Ertelendi mi 2020? İşte ÖSYM KPSS Sınavları ve Başvuru Tarihleri

ÖSYM tarafından daha önce açıklanan başvuru ve sınav tarihleri kapsamında 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) tarihi son günlerde ülkemizin içinde bulunduğu ölümcül koronavirüs salgını ve vakaların artması sebebiyle gündeme gelmeye başladı. Ösym tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan Özellikle corona virüsü önemleri kapsamında yakın zamanda organize edilecek olan sınavların ileri bir tarihe alınmasıyla beraber, gözler KPSS sınav takvimine çevrildi. Peki, 2020 KPSS sınavları ertelendi mi? İşte, KPSS sınavlarıyla ilgili detaylar.

KPSS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

KPSS Lisans, Kpss ortaöğretim ve Kpss Önlisans sınavlarının ertelendiğine dair ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. KPSS sınav tarihleri ile ilgili değişiklik söz konusu olduğunda haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2020

LİSANS KPSS TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

Bu sınavın başvuruları ise; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak açıklandı.

ÖNLİSANS KPSS TAKVİMİ

KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak. Bu sınavın başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

ORTAÖĞRETİM KPSS TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlenen oturumu; 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.

Bu sınavın başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.