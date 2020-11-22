KPSS sınav yorumları 2020 KPSS ortaöğretim sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS ortaöğretim sınav yorumları

KPSS ortaöğretim sınav yorumları ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de genel yetenek-genel kültür sınavına girdiler. Sınav saat 10:15'te başladı ve 130 dakika boyunca devam etti. Adaylar belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalıştılar. İşte sınava giren adayların yorumları
KPSS orta öğretim YORUMLARINDAN öne çıkanlar şu şekilde;
2021 kpss bekle beni..... atanamamaya geliyorum
Kpss çok iyiydi kesin atanırım
Bugünkü kpss sınavından sonra Türkçe bilmediğimi fark ettim
KPSS’den aşk dersi niteliğinde olan cümle: "Oysa bencil bencilce sever, zalim zalimce. Toni Morisson'un da dediği gibi sevgi asla sevenden daha iyi değildir." Teşekkürler
Kpss de alp duygu buket funda caner emin arasından hangisinin uykusuzluk çektiğini bulabilmek için 20 dk uğraştım
Kpss matematik yüzümüzü güldürmedi
Gene iki şık arasında kalıp yanlışı işaretlediğime göre sorun yok kpss bildiğimiz gibi
Bir Kpss'nin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız..
Soran olursa öldü deyin atanamadı demeyin #KPSS
Çalışmadan kps’ye girdim 1-2 yanlış anca çıkar. Evet ben o sürekli yüksek alan komsu kızıyım
2013’ten beri düzenli olarak KPSS’ye girerim. Bu kadar kazık ilk kez görüyorum. İnsan 2 tane bari yorum sorar
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